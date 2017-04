Protestanten in Görlitz versammeln sich zu Karfreitagsprozession Der Weg führte über mehrere Stationen.

Die Kreuzwegprozession führte am Karfreitag von der Krypta der Peterskirche zum Heiligen Grab. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Hunderte Menschen haben am Karfreitag in Görlitz an der evangelischen Kreuzwegprozession teilgenommen. Traditionell erinnern Christen mit der Prozession in der sächsischen Neißestadt jedes Jahr an den Leidensweg Jesu Christi und seinen Tod am Kreuz. Nach Angaben der Veranstalter schlossen sich rund 600 Menschen dem Zug an.

Der Weg führte über mehrere Stationen von der Peterskirche durch das Stadtzentrum zur nachgebauten Jerusalemer Grabeskapelle, dem Görlitzer Heiligen Grab. Dort fand am Nachmittag eine Andacht statt.

Die Prozession gilt als die größte Karfreitagsprozession in Mitteldeutschland mit jährlich Hunderten Teilnehmern. Das Heilige Grab in der ostsächsischen Stadt ist die wohl bundesweit

originalgetreueste Kopie des historischen Vorbildes in Jerusalem.

Eine Andacht am Heiligen Grab findet auch am Sonnabend, 18.15 Uhr, statt. Außerdem feiern die Görlitzer Protestanten am Sonntag, 5 Uhr, eine Osternacht in der Dreifaltigkeitskirche sowie 10 Uhr einen Festgottesdienst in der Peterskirche. (epd)

