Protestaktion bei Bombardier Die Mitarbeiter wollen Klarheit: Werden in Bautzen und Görlitz noch mehr Stellen abgebaut?

Warnstreik im Mai in Görlitz: IG-Metall-Chef Jan Otto spricht zu den Bombardier-Mitarbeitern. © nikolaischmidt.de

Vor den Bombardier-Werken in Bautzen und Görlitz sind am Donnerstag und Freitag erneut Protestaktionen der Beschäftigten geplant. „Die Mitarbeiter wollen endlich Klarheit“, sagt Ostsachsens IG Metall-Chef Jan Otto. Niemand wisse bisher, was der von der Bombardier-Konzernleitung beabsichtigte Sparkurs bedeutet. „Es sind Zahlen im Umlauf, keiner weiß, ob sie stimmen“, so Otto.

Am Donnerstag werden sich demnach um 13 Uhr die Mitarbeiter in Bautzen vor dem Werktor versammeln, am Freitag, 11 Uhr, dann die Kollegen in Görlitz. An beiden Standorten sind auch Betriebsversammlungen geplant.

Einem „Handelsblatt“-Bericht zufolge will der kanadische Konzern in Deutschland deutlich mehr Stellen abbauen als bisher bekannt. In Görlitz und Bautzen und im brandenburgischen Hennigsdorf seien insgesamt 2 500 Jobs in Gefahr. Das Unternehmen bestätigte die Zahl nicht. Im Frühjahr hatte Bombardier angekündigt, 1 430 Arbeitsplätze zu streichen. (dpa)

