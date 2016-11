Protest vor dem Stadtrat

Die Stunde vor den monatlichen Sitzungen des Stadtrates entwickelt sich immer mehr zum beliebten Zeitpunkt für Demonstrationen. Am Donnerstagnachmittag nutzten gleich zwei Gruppen diese Möglichkeit. Wo sonst kommen die gewählten Vertreter aus dem Stadtrat so nah an den Wünschen und der Kritik der Dresdner vorbei? Bereits 15 Uhr trafen sich 20 Mitglieder der Interessengemeinschaft „Rettet Garagen und Gärten auf Pachtgrund der Stadt Dresden“ vor dem Rathaus. Zum zweiten Mal machten sie auf ihr Anliegen aufmerksam. Sie sorgen sich, dass die Stadtverwaltung die Grundstücke für den Wohnungsbau freigeben will. Die Garagen würden dann verschwinden. Alternative Standorte dafür gibt es nicht.

Ebenfalls 15 Uhr trafen sich 50 Befürworter des interkulturellen Zentrums Elixir an der Königsbrücker Straße. Über das Grundstück für das Vorhaben sollte in der Sitzung beraten werden. Die Befürworter wollen erreichen, dass sie das Grundstück über einen Erbbaurechtvertrag nutzen können. Dazu soll es eine Konzeptausschreibung geben. (SZ/acs)

