Protest vis-a-vis Die NPD rechnet am Sonnabend, 22. Juli, mit Hunderten Anhängern im Stern. Ein Anwohner setzt dem etwas entgegen.

Kaum zu übersehen: Das Banner mit der Aufschrift „Riesa - Ort der Vielfalt“ hängt nun gleich gegenüber der Stadthalle Stern am Altmarkt. Dort trifft sich am Sonnabend die rechtsextreme NPD. © Sebastian Schultz

Josef Nowack hält das Transparent aus dem Fenster seines Hauses am Altmarkt, Dirk Haubold assistiert auf der Leiter. Noch eine Schraube, dann ist es fest. „Riesa - Ort der Vielfalt“ steht in grünen, blauen, roten, pinken Lettern auf weißem Grund – kaum zu übersehen für die Besucher der gegenüberliegenden Stadthalle. Vor allem für sie haben Haubold und die anderen Organisatoren der Initiative „Riesa ist bunt“ das Transparent am Freitag aufgehängt.

Denn die Stadt ist am Sonnabend Austragungsort für den NPD-Wahlkampfauftakt – wahrscheinlich eine der größten Veranstaltungen der verfassungsfeindlichen Partei des Jahres. Szenegrößen aus ganz Deutschland haben sich angesagt. Zudem erscheint laut NPD der rechtsextreme Brite Nick Griffin. Ende der 90er wurde er wegen der Aufstachelung zum Rassenhass rechtskräftig verurteilt. Der Riesaer NPD-Stadtrat Jürgen Gansel rechnet mit mehreren Hundert Parteianhängern. Auf ihrer Facebookseite informiert die Partei vorab darüber, dass an der Stadthalle nur wenig Parkplätze zur Verfügung stehen.

„Riesa wählt bunt“ zurück 1 von 7 weiter Die Kundgebung auf dem Rathausplatz findet am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 15 Uhr statt. Auf einer Bühne sprechen Redner aus der Bundes-, Landes- und Lokalpolitik sowie von weiteren Initiativen. Für Kinder gibt’s eine Hüpfburg, Rollenrutsche, Straßenmalerei, Zuckerwattestand und um 11 Uhr eine Show mit Zauberer Tommi. Musik kommt von „Outline“, zwei jungen Gitarristen, die aus Gröditz stammen. „Samba Leipzig“ kommt mit einer sechsköpfigen Percussion-Gruppe. Die Combo „Micha Winkler & Friends“ arrangierten Swing-, Soul- und Latinhits. Die Vokü Riesa kocht. Essen gibt’s auf Spendenbasis. Der Demonstrationszug startet um 13.30 Uhr zur Stadthalle Stern. Organisatoren sind der Riesaer Appell sowie Parteien, lokale Vereine und Initiativen. Quelle: Riesaer Appell 2.0

Altmarkt-Anwohner Nowack war sofort damit einverstanden, das bunte Transparent an seinem Haus anzubringen. Zuletzt lagerte es im Rathaus. „Ich finde es einfach unerträglich, dass eine Partei wie die NPD eine Veranstaltung in der Stadthalle abhält.“ Angst davor, dass Rechte sein Haus angreifen, hat er nicht. „Ich empfinde das Banner auch nicht als Provokation. Es steht ja nur drauf, dass Riesa ein vielfältiger Ort ist. Mehr nicht.“ Und wenn doch etwas passiert? „Das müssen wir das hinnehmen. Dann zeigt sich erst recht, das die nichts im Kopf haben“, sagt Nowack.

Möglich sind Parteiveranstaltungen im Stern erst, seitdem der Stadtrat erwirkt hat, dass öffentliche Gebäude wieder für politische Zusammenkünfte genutzt werden können. Die NPD reagierte prompt und veranstaltet nun schon ihre zweite Schaffe in diesem Jahr im Stern.

Stadtrat Andreas Näther (SPD) hätte der NPD trotzdem erst einmal abgesagt. „Man hätte sich dabei auf die Verfassungsfeindlichkeit der Partei beziehen können, die das Bundesverfassungsgericht nun ja auch hochoffiziell festgestellt hat.“ Er wisse zwar nicht, ob die Stadt damit durchgekommen wäre, aber: „Dann hätte man es zumindest versucht.“

