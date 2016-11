Protest gegen Wölfe Tierhalter rufen für Dienstag zu einer Demonstration in Bautzen auf. Ihnen geht der Schutz des Raubtiers zu weit.

Tierhalter rufen für Dienstag zum Protest gegen die Ausbreitung der Wölfe in der Oberlausitz auf. Die Kundgebung soll 13 Uhr in Bautzen stattfinden. Treffpunkt ist die Ecke Steinstraße/Kornmarkt. Laut Aufruf richtet sich die Aktion gegen das Wolfsmanagement in Deutschland – und insbesondere in Sachsen. Man fordere das Recht auf freie, ökologische Weidehaltung. Es müsse Schluss sein mit zeitintensiven und teuren Herdenschutzmaßnahmen auf Kosten der Steuerzahler und der Tierhalter.

Das Raubtier Wolf dürfe nicht länger schöngeredet und verharmlost werden. Viele Dorfbewohner hätten aus Angst bereits ihre Tiere abgeschafft. „Wir fordern eine Herabsetzung des Schutzstatus der Wölfe“, heißt es im Demo-Aufruf. (szo)

Demonstration am Dienstag, dem 22. November, 13 Uhr, Kornmarkt/ Ecke Steinstraße

