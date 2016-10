Protest gegen Schließungspläne der Sparkasse Die Fraktion SPD/Grüne/Piraten befürchtet, dass der ländliche Raum unattraktiv wird.

Bis zum Jahresende will die Sparkasse Meißen drei Geschäftsstellen, drei Selbstbedienungs-Stellen schließen und fünf Geschäfts- in Selbstbedienungs-Stellen umwandeln. © Claudia Hübschmann

Die geplante Schließung von Sparkassen-Geschäftsstellen, unter anderem in Zeithain, Stauchitz und Schönfeld, stößt bei Kreisräten auf Kritik. „Diese Pläne bedeuten eine erhebliche Einschränkung der Präsenz der Sparkasse im ländlichen Raum; der Protest (...) in den betroffenen Gemeinden und Ortsteilen war und ist entsprechend heftig“, so Thomas Gey, Chef der Fraktion SPD/Grüne/Piraten.

Die Sparkasse müsse im Auge haben, dass sie keine Bank wie jede andere sei. Kritikwürdig an den Plänen der Sparkasse ist nach Meinung der Fraktion auch, dass die Ausgleichsmaßnahmen – etwa Bargeldversand per Post oder die Einrichtung von Bargeld-Agenturen – teils erst nach Bekanntgabe der Schließungsbeschlüsse geprüft würden. „Hier erwarten wir mehr Fantasie von der Sparkasse.“ Kooperationen mit anderen Instituten oder mobile Geschäftsstellen sollten auch in die Überlegungen einbezogen werden, so Gey. Insgesamt beschleunigten die Pläne der Sparkasse die Abwärtsentwicklung im ländlichen Raum. Auch der Landkreis selbst trage mit Entscheidungen, wie jüngst der Schließung der Kfz-Zulassungsstelle in Großenhain, „zu dieser Entwicklung tatkräftig bei“. (SZ)

