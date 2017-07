Protest gegen Pläne zur Bildungsagentur Das Kultusministerium will die Bautzener Regionalstelle auflösen. Das ruft Politiker aus der Oberlausitz auf den Plan.

Zu den Plänen zur Bautzener Bildungsagentur haben sich Oberlausitzer Kommunalpolitiker zu Wort gemeldet. © dpa

Es muss in Bautzen auch in Zukunft eine Regionalstelle der Bildungsagentur mit aller Personalhoheit und allen Befugnissen geben. Das ist der einheitliche Tenor Oberlausitzer Kommunalpolitiker nach Bekanntwerden der Pläne des Kultusministeriums, die Schulverwaltung künftig in einem Landesamt in Dresden, Leipzig und Chemnitz zu konzentrieren.

Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker hat angekündigt, sich mit seinen ostsächsischen Amtskollegen über ein Vorgehen gegen die Pläne abzustimmen. Der Bautzener Kreisvorsitzende der FDP, Mike Hauschild, hat Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) aufgefordert, „öffentlich darzulegen, wie sie die Probleme mit der Lehrerversorgung im Landkreis lösen will und wie nach der angedachten Strukturreform eine enge regionale Betreuung der Schulen und Lehrer garantiert wird“. Man brauche in der jetzigen Situation eine Stärkung der Kultusverwaltung vor Ort, keine Schwächung, so Hauschild. Es sei ihm auch unerklärlich, warum das Kultusministerium in den letzten Jahren nicht in der Lage war, eine detaillierte Lehrerbedarfsprognose nach Schularten und Fachkombinationen zu erstellen.

Eine Schwächung der Bildungsverwaltung vor Ort lehnt auch der CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann ab. „Ich gehe davon aus, dass das Personal in der Region erhalten bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die regionalen Besonderheiten und Herausforderungen von Dresden aus bewältigt werden können“, sagt der Bautzener Politiker. In der Vergangenheit habe sich mehrfach gezeigt, dass die Nähe zwischen Verwaltung und Schulen wichtig ist. „Die Probleme in der Oberlausitz sind auch weitaus größer als in Dresden, Leipzig oder Chemnitz“, so Marko Schiemann, der dabei auf die krassen Probleme bei der Besetzung offener Stellen verweist. (SZ/ju/sko)

zur Startseite