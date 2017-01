Protest gegen Parkverbot Die Freude über die sanierte Straße in Golberode ist bei den Anwohnern verblasst. Sie haben nun ein neues Problem.

Seit Kurzem ist auch rechtsseitig in Golberode das Parken verboten. Wohin mit den Autos? © Karl-Ludwig Oberthür

Neue Straße, neuer Ärger? So haben sich das die Anwohner nicht vorgestellt. Da ist die Ortsdurchfahrt durch den Bannewitzer Ortsteil Golberode gerade fertig saniert und dann das: Beiderseits der Fahrbahn besteht Parkverbot.

„Es ist eine Katastrophe“, schimpft Kati Guttmann. Die 27-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Hausnummer vier. Neun Wohneinheiten gibt es in dem sanierten Altbau. Alle sind voll vermietet. Für jede Wohnung steht in dem Innenhof aber nur ein Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Berufstätigen, wie Kati Guttmann und ihren Lebenspartner Alexander Mäder, die auf zwei Autos angewiesen sind, hilft das nur bedingt. „Einer muss immer außerhalb des Grundstückes an der Straße parken“, erklärt die junge Frau, die 2011 von Dresden in den Bannewitzer Ortsteil zog.

Mit dem neuen beidseitigen Parkverbot ist das aber ein Problem. Statt unmittelbar vor das Haus müsse nun immer einer von ihnen das Auto unterhalb des Dorfes parken. Dort ist die Straße aber schmal und ohne Fußweg. Dieser existiert seit der Straßensanierung nur innerorts. Mit dem anderthalbjährigen Töchterchen Leni dann die Straße vom Tal in den Ort bergauf zu laufen, sei viel zu gefährlich. Oberhalb des Dorfes ist die Situation ähnlich. Hinzu komme, dass sich nicht jeder Autofahrer auf der abschüssigen Straße ans Tempolimit hält – jetzt, wo die Fahrbahn neu und eben ist, erst recht nicht.

Es gibt noch ein anderes Problem: Auf dem Hof, wo Kati Guttmann mit ihrer Familie wohnt, wird derzeit ein Haus gebaut, in dem künftig weitere neun Wohneinheiten entstehen sollen, jeweils allerdings auch nur mit einem Stellplatz. Spätestens dann dürfte es für die Anwohner auf der Suche nach einem Parkplatz eng werden. Eine Situation, die auf einigen Höfen in Golberode besteht, wo jüngst neue Wohnungen entstanden sind oder an denen aktuell immer noch gebaut wird.

Ungehinderte Fahrt für den Schulbus

Doch warum ist den Anwohnern in Golberode nun jegliches Parken an der Dorfstraße untersagt worden? Nachdem die Kreisstraße Ende Oktober vorigen Jahres wieder feierlich für den Verkehr freigeben wurde, richtete das zuständige Landratsamt Pirna hier ein einseitiges Parkverbot ein, bergauf links. Damit sollte vor allem gewährleistet sein, dass der Schulbus ungehindert fahren und die örtliche Bushaltestelle bedienen kann. Eine Situation, die für die Anwohner in Golberode auch nachvollziehbar ist. Doch warum wurde nachträglich auch noch auf der anderen Straßenseite, also bergauf rechts, ein Parkverbot angeordnet? Eine Situation, die auch die Bannewitzer Rathausspitze verwundert: „Das geht so nicht“, sagt Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos), als er von der neuerlichen Verfügung des Landratsamtes erfährt und versichert, dass hierzu nochmals das Gespräch mit der Landkreisbehörde gesucht werde.

Auf SZ-Nachfrage im Pirnaer Landratsamt erklärt die Behörde das beidseitige Parkverbot damit, dass nach der Verkehrsfreigabe der 1,3 Millionen Euro teuren Straßensanierung festgestellt wurde, dass „parkende Fahrzeuge links und rechts entlang der Ortsdurchfahrt vor allem die Absicherung des Winterdienstes und die Sicherheit der bergauf fahrenden Fahrzeuge behindern“. Um den Verkehr aber sicher und flüssig die Dorfstraße passieren zu lassen, sei das eingeschränkte Halteverbot beziehungsweise das Parkverbot im Ort eingerichtet worden.

Einen Lichtblick gibt es aber für die Anwohner in Golberode: Das beidseitige Parkverbot besteht vorerst nur bis März dieses Jahres, heißt es aus dem Pirnaer Landratsamt. Wie es dann weitergeht, soll mit der Bannewitzer Gemeindeverwaltung in den nächsten Wochen abgestimmt werden.

