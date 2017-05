Protest gegen langen Straßenbau Einigen Anwohnern dauern die Arbeiten in Nauwalde zu lange. Auf ein baldiges Ende gibt es aber wenig Hoffnung.

Die Baumaschinen rollen, der Bord steht – doch der Asphalt fehlt. Weil nach mehr als einem Jahr Straßenbau in Nauwalde manch Anwohner frustriert ist über den Stand der Arbeiten, gibt es Protest am Straßenrand. © Sebastian Schultz

Wird Nauwalde zur ewigen Baustelle? Seit mehr als einem Jahr wird inzwischen an der Durchfahrtstraße des Gröditzer Ortsteils gebaut. Ein Jahr, in dem über die Zustände im Ort immer mal wieder Proteste aufflackern. Jüngstes Beispiel sind große Tafeln: „Wie lange noch?“, steht da in roten Buchstaben auf dem Schild an der Gröditzer Straße. Gleich um die Ecke ein weiterer Schriftzug: „600 Meter Straße, 60 Wochen Bauzeit und kein Ende“.

Aufgestellt hat sie Familie Tenner. Ihr Blumenladen gehört zu den wenigen Ladenlokalen in Nauwalde – und ist seit Beginn des Straßenbaus von der wichtigen Laufkundschaft wie abgeschnitten. Aufgeben will Inhaberin Sylvia Tenner nicht, sagt sie. Aber große Hoffnungen, dass die Situation sich bald bessert, hat sie kaum noch. Schließlich sei ja nach wie vor keine Schwarzdecke auf der Straße. Hier und da fehlen im ersten Bauabschnitt außerdem noch Borde und Fußwegpflaster. Und wie lange es dauern wird, bis der gerade gestartete zweite Bauabschnitt fertig ist und der Verkehr wieder in beide Richtungen durch den Ort fließen kann, scheint völlig offen.

Doch es gibt auch Nauwalder, die haben nach eigenem Bekunden kein so großes Problem mit dem Straßenbau. Marcus Bauer etwa. Er freue sich, dass wegen der Arbeiten kein Verkehr durchs Dorf rausche. „Ist schön ruhig“, sagt er am Gartenzaun. Auch mit dem Baubetrieb habe er keine Probleme. Nur, wie das mit dem abgesenkten Bord vor seiner Toreinfahrt wird, das müsse er noch sehen.

Auch Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) ist am Dienstag auf der Baustelle. Die Mehrzahl der Nauwalder habe kein Problem mit dem Bau, gibt sich der Bauherr nach persönlichen Gesprächen überzeugt. Die Proteststimmen hält er eher für eine laute Minderheit. Reinicke hält daran fest, keine Bürgerinfo-Veranstaltung zu dem Projekt abhalten zu wollen. Stattdessen sollen die Ortschaftsräte über die nächsten Schritte beim Bau auf dem Laufenden gehalten werden, damit sie den Bürgern gegenüber auskunftsfähig sind. Reinicke verweist zudem darauf, sich direkt an den Baubetrieb zu wenden oder zur donnerstäglichen Bauberatung zu kommen. „Wer wirklich etwas wissen will, bekommt die Informationen auch.“ Was ein Ende der Bauarbeiten angeht, will er sich zunächst nicht genau festlegen, stellt dann aber doch mit dem Sommer 2018 ein Datum in den Raum. Bis dahin sollen auch die Bauarbeiten in Nebenstraßen wie der Tiefenauer Straße abgeschlossen sein. Dort ist zwar kein grundhafter Straßenausbau geplant, die Häuser müssen aber auch ans Abwassernetz angeschlossen werden.

Würde alles tatsächlich erst im Sommer 2018 fertig, wäre das deutlich später als der bisher angekündigte Fertigstellungstermin im November dieses Jahres. Aber der galt einigen Beobachtern schon seit Langem als illusorisch. Dass alles länger dauert, hat dem Bürgermeister zufolge verschiedenste Ursachen – von der problematischen Grundwasser-Absenkung am Baubeginn über zwischenzeitlich hinzugekommene Probleme mit Leitungen.

Einen wichtigen Zwischenschritt soll es laut Jochen Reinicke in diesem Monat geben, wenn im ersten Bauabschnitt die Asphaltierung startet. Es wäre ein Lichtblick nach mehr als 60 Wochen Bauzeit.

