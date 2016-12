Protest gegen dritten Schulumzug Mit einer Kundgebung vor der Sitzung des Stadtrates wollen Schüler und Lehrer ihren Umzug nach Prohlis verhindern.

Am Donnerstagnachmittag wird es laut vor der Goldenen Pforte am Dresdner Rathaus. Dort versammeln sich ab 15.30 Uhr Lehrer, Schüler und Elternvertreter des Gorbitzer Berufsschulzentrums Franz Ludwig Gehe. Mit einer Kundgebung wollen sie den geplanten Zwangsumzug nach Prohlis in die Boxberger Straße verhindern.

Außerdem soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein Protestschreiben übergeben werden. Darin formulieren die Vertreter des BSZ ihre Einwände gegen den Entwurf des Schulnetzplanes. Demnach soll das BSZ den jetzigen Standort am Gorbitzer Leutewitzer Ring räumen, um Platz für ein neues Gymnasium zu machen. Das Schreiben wurde von mehreren Hundert Schülern, Eltern und Lehrern mit ihrer Unterschrift unterstützt.

Es wäre der dritte Umzug für das BSZ innerhab von wenigen Jahren. Dabei hatte der Stadtrat erst 2013 beschlossen, dass der Gorbitzer Standort saniert wird und dauerhaft für das BSZ vorgesehen ist. „Der Bruch aller Versprechen und Beschlüsse durch Politik und Verwaltung ist fachlich und demokratisch inakzeptabel. Darum tragen wir jetzt unseren Protest auf die Straße“, so Schulleiter Lars Kluger. (SZ/noa)

