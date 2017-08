Protest gegen dicke Luft

Unscheinbar kommt der Tagesordnungspunkt 19 der Stadtratssitzung an diesem Donnerstag daher. „Verkauf einer Teilfläche, Gemarkung Augustusberg“ ist er überschrieben. Er dürfte vor dem offiziellen Start in der Aula der Pestalozzi-Grundschule (19 Uhr) aber dennoch für Trubel sorgen. Denn Anwohner des Wohngebietes Augustusberg fürchten Folgen für ihre Gesundheit, wenn die Fläche im Gewerbegebiet an die Firma Schaumaplast verkauft wird. Ursprünglich wollte das Teilstück eine andere Firma – die Roca Industriemontagen – erwerben. Doch nun der Sinneswandel. Sollte der Verkauf klappen, sehen Anlieger und Bewohner Gefahren wegen giftiger Stoffe, die bei der Produktion bei Schaumaplast entstehen könnten. Eine Unterschriftenaktion sei bereits gestartet worden, so ein Anwohner gegenüber der SZ. (SZ/mhe)

