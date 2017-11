Protest gegen Behördenneubau „Großenhain aktiv“ fordert in einem Brief an den Landrat die Abkehr von dem in Meißen geplanten Vorhaben. Befürchtet werden Nachteile für die Stadt.

Die Fördergemeinschaft Großenhain aktiv fordert in einem Brief an den Landrat die Rücknahme des Beschlusses, in Zukunft große Teile der Kreisverwaltung in Meißen zu konzentrieren. © Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Die Fördergemeinschaft Großenhain aktiv fordert in einem Brief an den Landrat die Rücknahme des Beschlusses, in Zukunft große Teile der Kreisverwaltung in Meißen zu konzentrieren. Großenhain als gut funktionierender Einzelhandelsstandort verliere dadurch an Attraktivität. Die Folge seien der Leerstand von Geschäften und der Rückgang der Kundenfrequenz.

Nach Meinung der Großenhainer Interessenvertretung brauche die Stadt aber dringend eine Stärkung als Mittelzentrum, „sonst finden wir uns in Kürze in einem dörflichen Umfeld wieder und sind abgehangen“, so die Unterzeichner Angelika Pietzsch als Vereinsvorsitzende und Renate Lechner als langjährige Vorsitzende.

Die Fördergemeinschaft arbeitet seit über 22 Jahren mit großem Engagement an der Steigerung der Attraktivität Großenhains. „Mit dem Wegzug von Teilen der Landkreisverwaltung würde wieder ein Stück unseres Geschaffenen wegbrechen“, befürchten die Gewerbetreibenden. Trotz anderslautender Argumente vermuten die Großenhainer, „dass der Abzug von Arbeitsplätzen aus Großenhain Auswirkungen auf das städtische Leben haben wird“.

Die Fördergemeinschaft ist an einer öffentlichen Diskussion interessiert und hat deshalb ihren Brief an den Landrat auch öffentlich auf ihre Homepage gestellt.

zur Startseite