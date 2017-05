Protest gegen Banken-Weggang 71 Unterschriften sind bisher zusammengekommen. Bis 31. Mai kann im Rathaus noch unterschrieben werden.

© Symbolfoto: dpa

Seit gut zwei Wochen liegen Unterschriftenlisten im Strehlaer Rathaus aus, mit der Bürger ihren Protest gegen die Schließung der Volksbank-Filiale zum Ausdruck bringen können. „Bisher wurden 71 Unterschriften geleistet“, heißt es auf Nachfrage. Mit der Schließung der Filiale sei „ein Stück Infrastruktur und Lebensqualität in unserer Region verloren“ gegangen, so die Stadt. „Das sollte man nicht einfach so hinnehmen.“ Noch bis Mittwoch, 31. Mai, können Unterschriften im Rathaus abgegeben werden. Sie sollen dann der Volksbank-Geschäftsleitung übergeben werden. (SZ/ewe)

zur Startseite