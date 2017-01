Protest gegen alternatives Wohnprojekt in Löbtau

Der Streit um Dresdens Garagenhöfe kommt am Mittwoch nun auch im städtischen Petitionsausschuss an. Dort sollen die Mitglieder gleich über zwei Petitionen beschließen, die sich für den Erhalt der Anlagen aussprechen. Unter anderem geht es um zwei Grundstücke auf der Mohorner Straße 6 und gegenüber der Braunsdorfer Straße 30. Die Stadt will diese per Erbbaurecht an einen Investor vergeben, der darauf einen Neubau mit günstigen Wohnungen errichten lässt. Dort sollen Familien mit geringem Einkommen, Flüchtlinge und Menschen aus der Mittelschicht zusammenwohnen. Gemeinschaftsräume sollen das Miteinander fördern. Die Garagen müssten für den Neubau weichen.

Derzeit können sich dafür noch Investoren bei der Stadt melden. Frühestens Ende des Jahres soll ein entsprechender Vertrag unterzeichnet werden. Mehrere Gremien der Stadt haben diesem Vorschlag bereits zugestimmt. Die Garagenbesitzer blieben bisher außen vor. Sie fordern mit der Petition den Erhalt der Anlagen. Gleiches soll mit einer zweiten Petition für das Grundstück an der Anton-Weck-Straße erreicht werden. Dieses soll an eine Baugemeinschaft verkauft werden.

Der Petitionsausschuss tagt öffentlich am Mittwoch, 16 Uhr, im Rathaus am Dr.-Külz-Ring, 3. Etage, Raum 13. Auf der Tagesordnung stehen dann auch Petitionen zum Sachsenbad und zur Sanierung kaputter Fußwege in Blasewitz. (SZ/acs)

