Protest gegen Abschiebungen Mitglieder der Bautzener SPD haben jetzt vor dem Dresdener Landtag demonstriert.

Protest in Dresden gegen Abschiebungen. © privat

Bautzen. Gegen Abschiebungen nach Afghanistan wendet sich eine Petition, die in dieser Woche an Landtagspräsidenten Matthias Rößler übergeben wurde. Wie der SPD-Ortsverein Bautzen mitteilt, wird die überparteiliche Initiative von Mitgliedern der SPD, der Linken, der CDU und der Grünen getragen. Die Petition wurde von 1 600 Bürgern unterzeichnet. Die Unterschreiber protestieren damit gegen die aktuelle Abschiebung nach Afghanistan, an denen sich das Land Sachsen beteiligt. Afghanistan könne nicht als sicherer Drittstaat definiert werden, so die Bautzener SPD, da das Auswärtige Amt zurzeit vor Reisen in das Land warne. Hier dürfe nicht mit zweierlei Maß gemessen werden.

An einer Kundgebung vor dem Landtag zur Übergabe der Petition beteiligten sich nach Angaben der Initiatoren etwa 150 Bürger, darunter 20 afghanischen Migranten aus dem Landkreis Bautzen. (szo)

