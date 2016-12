Protest gegen Abschiebungen Über 600 Dresdner haben am Samstag für ein Bleiberecht aller Flüchtlinge demonstriert.

Auf dem Theaterplatz haben mehrere Hundert Menschen gegen die Zwangsausreise von Afghanen demonstriert. © dpa

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Dresden friedlich gegen die Abschiebung von Asylbewerbern demonstriert. Die Polizei sprach von 600 bis 900 Teilnehmern, darunter auch Afghanen. Die Veranstalter gaben rund 800 Demonstranten an. Die Menschen hatten sich am Theaterplatz vor der Semperoper versammelt und zogen dann durch die Innenstadt über den Dr-Külz-Ring. Den Angaben zufolge gab es keine Zwischenfälle. Anlass für die Aktion war die umstrittene Abschiebung ausreisepflichtiger Afghanen in ihr Heimatland am vergangenen Donnerstag. Unter ihnen befanden sich zwar keine abgelehnten Asylbewerber aus dem Freistaat, dennoch unterstützt Sachsen die Abschiebungen. Die Demonstranten sind der Meinung, dass die Sicherheitslage in Afghanistan schlecht sei. Sie forderten ein Bleiberecht für alle sowie den sofortigen Stopp der Abschiebungen. Der Bundestag hatte dies in der vergangenen Woche jedoch abgelehnt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verteidigte das Vorgehen. Ein Drittel der Abgeschobenen seien Straftäter gewesen, hieß es.

Derzeit leben rund 12 500 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland, in Sachsen sind es weniger als 200. (SZ/sr/dpa)

