Protest für den Stahlstandort Mitarbeiter von Feralpi und den Schmiedewerken sind in Brüssel für den Erhalt ihrer Branche auf die Straße gegangen.

Riesa hat ein Herz aus Stahl: Stahlarbeiter aus der Region protestieren in Brüssel. © Feralpi

Aufbäumen, die Zweite: Nach dem ersten Stahlaktionstag im April dieses Jahres sind am 9. November erneut Mitarbeiter deutscher Stahlunternehmen auf die Straße gegangen – diesmal nicht in Berlin, sondern im belgischen Brüssel.

Mit dabei waren Beschäftigte von den Gröditzer Schmiedewerken als auch 40 Mitarbeiter von Feralpi Stahl in Riesa. „Wir haben dafür sogar die Produktion im Stahlwerk angehalten“, sagte Maik Paul, Betriebsratsvorsitzender bei Feralpi. „Unsere Probleme und Ängste im Zusammenhang mit Billigstahlimporten aus China, der künstlichen Verknappung von Umweltzertifikaten und der nicht zu schulternden Belastung der Stahlunternehmen durch eine EEG-Umlage müssen ganz oben gehört werden. Schließlich geht es in der gesamten Stahlbranche und davon abhängigen um 90 000 Arbeitsplätze“, so Paul zum Anliegen von Feralpi.

Beim europäischen Stahlaktionstag versammelten sich insgesamt etwa 15 000 Stahlwerker aus Deutschland und dem europäischen Ausland im Brüsseler Europa-Viertel. Von Feralpi heißt es, man wolle sich auch in Zukunft an solchen Aktionen beteiligen und klarmachen, dass mit dem Wegbrechen der deutschen und europäischen Stahlindustrie ganze Wertschöpfungsketten in Gefahr seien. (SZ)

zur Startseite