Protest aus Trebendorf gegen Lärm aus dem Tagebau Bei Schutzmaßnahmen ist der Bergbaubetreiber gefragt. Doch das Misstrauen wächst analog zu den Problemen.

Blick vom Aussichtsturm am Schweren Berg vor den Toren Weißwassers nach Nordwest: Der Tagebau rückt immer weiter Richtung Trebendorf vor. © André Schulze

In Trebendorf wehrt man sich zunehmend gegen Staub und Lärm aus dem Tagebau Nochten. In der Sitzung am Mittwoch beklagte sich Gemeinderat Uwe Radtke über die Belastungen: „Der Lärm aus dem Tagebau wird immer lauter.“ Das sei nicht nur im Winter der Fall, wenn die Laubbäume keine Blätter tragen, sondern spiegele die aktuelle Situation nach den vorgenommenen Abholzungen im Tagebauvorfeld, so Radtke. Frank Gärtig und Tilo Niemz stützten seine Aussagen.

Tatsächlich arbeitet der Vorschnittbagger aktuell nur noch etwas über einen Kilometer vom Dorf entfernt. Die riesige Maschine macht zusammen mit den ebenfalls im Vorschnitt eingesetzten Raupen und der Bandanlage den meisten Lärm. Wenn der Ostwind wehe, sei davon naturgemäß am meisten im Dorf zu spüren, so Wolfgang Zech, Sachbearbeiter Bergbau der Gemeinde auf Nachfrage.

Zur Lärmminderung hat der ehemalige Tagebaubetreiber Vattenfall unter anderem Schutzpflanzungen angelegt. Sie helfen jedoch nicht, sagte Uwe Radtke und forderte ein nächtliches Arbeitsverbot. Frank Gärtig erklärte, er könne wegen des monotonen Schallpegels nachts kein Auge mehr zumachen.

Der ehemalige Tagebaubetreiber Vattenfall hat jährlich Auswertungen zu den Lärmemissionen der Nochtener Anlagen vorgelegt. Die Messungen werden auch nach der Übernahme der Tagebaue und Kraftwerke durch die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) fortgeführt. Bis März müssen die Ergebnisse für 2016 ans Sächsische Oberbergamt übermittelt werden. Seine Abteilung sei derzeit dabei, die Messungen auszuwerten, erklärte Jens Höhna, Immissionsschutzbeauftragter bei Leag am Donnerstag gegenüber SZ. Nach den bisherigen Erkenntnissen zeigten die Werte keine auffälligen Ausreißer. Laut Höhna liegen sie alle unter 40 Dezibel. Für Dorf- und Mischgebiete wie Trebendorf gilt ein Limit von 45 Dezibel nachts und 60 Dezibel tagsüber.

Gemeinderat Tilo Niemz zweifelte am Mittwoch indes an den bisher veröffentlichten Werten und regte an, die Gemeinde solle ein eigenes Messgerät anschaffen und eine 30-Tage-Messung vornehmen oder einen Gutachter beauftragen. Bürgermeisterin Kerstin Antonius will den Lärmschutz nun auf die Tagesordnung der nächsten Einwohnerversammlung setzen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich im März oder im April stattfinden.

