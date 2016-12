Prost Weihnachten! Winterhopfen, Festbier, heiße Zimtschokolade – im Advent ist Hochkonjunktur für Saisongetränke aus der Lausitz.

Tobias Frenzel von Frenzel-Bräu in Bautzen hat nur noch wenige Kisten seiner Weihnachtsbier-Edition auf Lager. © Wolfgang Wittchen

Fast ausverkauft! Wer noch ein Bier der Weihnachts-Edition aus der Bautzener Braumanufaktur Frenzel-Bräu ergattern will, muss sich beeilen. 1 100 normale und 300 große Flaschen hat Inhaber Tobias Frenzel mit seinem Team abgefüllt. Die meisten sind weg. „Ich habe hier nur noch wenige Kisten stehen“, erzählt der junge Unternehmer, der 2015 aus einer kleinen Gasthausbrauerei ein Unternehmen mit eigenem Betriebsgebäude gemacht hat. 50 000 Flaschen hat die Manufaktur im ersten Jahr etwa abgefüllt. So viele, dass nun Personal aufgestockt werden soll. Nächstes Jahr ist die Mannschaft dann zu viert.

Acht Sorten hat Tobias Frenzel ständig im Angebot. Je nach Saison kommen weitere hinzu. Zum Beispiel die Weihnachts-Edition. Die hieß 2015 noch Weihnachtsgingerale. Kam bei den Damen sehr gut an, den Männern sei es aber etwas zu viel weihnachtlicher Geschmack gewesen. „Deswegen haben wir es dieses Jahr dezenter gemacht“, so Frenzel. Die Gewürze – Orangenschale, Zimt und Nelken – wurden erst während Gärung und Reifung in den Tank gehängt. Sie haben ihr Aroma als Infusion abgegeben. Das Ergebnis wurde nun vor allem an Läden aus der Region und an die Bautzener Filiale der Supermarktkette Edeka verkauft. „Dort ist vielleicht noch was zu haben“, so Tobias Frenzel. Ansonsten sieht es schlecht aus. Schade, findet der Chef. Erst vor dreieinhalb Wochen hat er das Bier abgefüllt. Und jetzt ist es schon fast alle. Deswegen will Tobias Frenzel die Menge nächstes Jahr mindestens verdoppeln.

Weihnachten zum Trinken kommt also an – nicht nur am Glühweinstand auf den Weihnachtsmärkten. Die SZ zeigt, was in der Ober- und Niederlausitz noch Weihnachtliches ausgeschenkt wird.

Porterpunsch und Winterhopfen aus den Brauereien

85 000 Flaschen Porter + Punsch hat die Bergquell Brauerei Löbau für die Wintersaison abgefüllt. Jetzt sei die Zeit dafür, sagt Geschäftsführer Steffen Dittmar. Das Porter schmecke nach Glühwein mit leichtem Kirscharoma und kann heiß oder kalt getrunken werden. Beim Erwärmen sollte man aber vorsichtig sein, wegen der Kohlensäure. Insgesamt werden im Winter verstärkt Biere mit höherem Alkoholgehalt getrunken – Bockbiere zum Beispiel. Auch die Landskron Brau-Manufaktur in Görlitz hat ein Produkt für die kalte Jahreszeit. Das Festbier Winterhopfen präsentiert eine verschneite Brauerei mit Pferdeschlitten davor.

Lebkuchen und Crème brûlée kommen im Eierlikör gut an

„Wir schwimmen in Bestellungen.“ Heiko Tänzer und Danilo Trasper, die Geschäftsführer des Eierlikörproduzenten „Scharfes Gelb“ aus Senftenberg, kommen kaum hinterher. Die fünf Wintersorten aus ihrem Angebot haben gerade Hochkonjunktur. Eierlikör mit dem Geschmack von Crème brûlée sei der absolute Renner. Dann gibt es noch Lebkuchen, Apple Pie (Apfelkuchen), Amaretto und Schoko-Kirsche. Dreimal die Woche füllt das kleine Unternehmen ab: 5 000 Liter – darunter auch die ständigen Sorten wie Classic und Schoko. Im Onlineshop und in Verkaufsstellen in vielen Bundesländern ist das Scharfe Gelb inzwischen zu haben – auch in der Oberlausitz. Wintereierlikör gibt es zudem vom Bauernhof der Familie Pietzschke aus Schönbach bei Neusalza-Spremberg. Im Angebot sind „Winterzauber mit Lebkuchen“, „Engelszauber mit Zimt“ und „Adventszauber mit Marzipan“.

Knirpsenpunsch und Merry Cherry von Keltereien und Getränkeherstellern

Weihnachten im Glas – und zwar ganz ohne Alkohol. Das bieten die Oppacher Mineralquellen mit Merry Cherry, einem Kinderpunsch. Heiß und kalt könne man den trinken. Die Abfüllmenge ist limitiert, flächendeckend zu haben sei das Getränk nicht. Knirpsenpunsch heißt der Kinderglühwein der Kelterei Kekila aus Lauba bei Löbau. Von November bis Februar etwa gibt es ihn. So wie einen richtigen Mehrfruchtglühwein und den Apfelglühwein „Heißer Apfelzauber“. Die Kelterei Linke in Neugersdorf bietet auch Glühwein an.

Heiße Schokolade und den Schokobecher zum Likör

Auf den ersten Blick sind Schokoladenhersteller ja keine Getränkelieferanten. Doch bei der Confiserie Felicitas in Hornow bei Spremberg produzieren die Mitarbeiter Trinkpralinen. Und momentan seien die typischen Wintergeschmacksrichtungen Vollmilch-Zimt und Vollmilch-Spekulatius absolut gefragt, bestätigt die Manufaktur. Auch im hauseigenen Café. Aber überhaupt – jetzt herrsche Hochsaison in Sachen Schokolade. Und da gehen nicht nur süße Weihnachts- und Schneemänner, sondern auch Pralinen und Tierfiguren. Bei Riegelein in Niederoderwitz wird der Schokobecher für den (Eier-)Likör das ganze Jahr über produziert. Für Wintersorten taugt der natürlich auch.

