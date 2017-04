Prost Schminke Löbaus Haus der Moderne hat jetzt seinen eigenen Obstbrand. Die Stückzahl der kleinen Schnapsflaschen ist limitiert.

Claudia Muntschick von der Stiftung Haus Schminke hat schon vom neuen Schminke-Schnaps gekostet. Den Obstbrand gibt es ausschließlich in der, vom Architekten Hans Scharoun entworfenen Löbauer Villa, zu kaufen. © Rafael Sampedro

Im Löbauer Haus Schminke werden nicht nur Führungen angeboten. Neuerdings wird in dem weltbekannten Gebäude auch Hochprozentiges verkauft. Vom einzigartigen Schminke-Schnaps hat sich Claudia Muntschick schon mal ein Gläschen gegönnt. Aber nicht nur sie. Am vergangenen Gründonnerstag ist der erste offizielle Schnaps der Schminke-Villa vorgestellt worden. „Wir haben direkt um die 20 Flaschen verkauft“, sagt Frau Muntschick, Geschäftsführerin des Vorstandes Haus Schminke. Der Schnaps oder genauer gesagt, der Obstbrand ist ausschließlich in der, vom Architekten Hans Scharoun entworfenen Löbauer Villa an der Kirschallee erhältlich. Ein Fläschchen mit 200 Millilitern Obstbrand gibt‘s zum Preis von 24 Euro. 299 Flaschen Schnaps sind insgesamt abgefüllt worden. Durch den Verkauf soll der Erhalt der Villa gesichert werden.

Dass im Haus Schminke Getränke verkauft werden, ist nicht neu. Hausgemachter Apfelsaft von Früchten der schminkeeigenen Streuobstwiese ist schon seit einer Weile im Angebot. Der schmeckt mindestens genau so gut, wie der neue Obstbrand, wirft im Verkauf aber längst nicht so viel Geld ab. Mit dem Schminke-Schnaps soll sich das ändern.

Der Obstbrand mit Apfelaroma besteht zu einhundert Prozent aus Früchten, die auf dem Grundstück der Schminke-Villa gewachsen sind. In der Kirschauer Spirituosenmanufaktur von Martin Wagner ist die Sonderedition gebrannt und abgefüllt worden. „Wir haben insgesamt zehn verschiedene Apfelsorten verarbeitet“, sagt Wagner. Seit 2014 produziert der 34-Jährige Liköre und Brände aus Früchten, die in der Oberlausitz vom Strauch oder Baum gekommen sind. Für die Idee des Schminke-Schapses hat sich Wagner schnell begeistern können. „Anfang des vergangenen Jahres habe ich in der Zeitung gelesen, dass das Haus Schminke einen eigenen Schnaps machen will“, sagt er. Also hat Wagner Interesse bekundet, den Hochprozentigen produzieren zu wollen. Und so ist es dann auch gekommen – nach Besichtigung der Streuobstwiesen und Analyse der Apfelqualität. „Es sind alles gute Apfelsorten mit viel Aroma und Geschmack gewesen“, sagt Martin Wagner, der zusammen mit den Mitarbeitern des Haus Schminke im Herbst rund 900 Kilogramm Äpfel zur Herstellung des Obstbrandes geerntet hat.

Bis Gründonnerstag ist danach Schritt für Schritt aus saftigen Äpfeln ein Schnaps geworden. Nach Reinigen und Zermahlen der Früchte hat Wagner dem daraus entstandenen Apfelbrei Hefe zugesetzt. „Damit sich der Fruchtzucker des Apfels in Alkohol umwandelt“, erklärt er. Etwa zwei Monate habe der sogenannte Gehrungsprozess gedauert. „Anschließend ist der entstandene Alkohol destilliert und noch einmal eingelagert worden“, so der Schnapsbrenner. Vor seiner Abfüllung sei der Obstbrand schließlich noch von 70 Volumenprozent Alkoholgehalt auf 40 Prozent verdünnt worden.

Claudia Muntschick und der Kirschauer hoffen nun, dass der einmalige Obstbrand gut ankommt. Für das nächste Jahr ist bereits eine weitere, dann aber vielleicht geschmacklich andere Schnapsvariante geplant. Denn auf den Streuobstwiesen an der Schminke-Villa wachsen neben verschiedenen Apfelsorten auch Birnen. „Wir werden sehen. Vielleicht wird es einen Apfel-Birnen-Brand oder einen reinen Birnenbrand geben“, sagt Martin Wagner.

Für ihn ist der Schminke-Schnaps die erste, in seiner Spirituosenmanufaktur gebrannte Sonderkollektion. Für Claudia Muntschick ist der Obstbrand dagegen eine weitere Möglichkeit, das Haus der Moderne zu erhalten, zu vermarkten und noch bekannter zu machen.

