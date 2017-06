Prost auf Hollywood Radebergs Brauer unterstützen auch diesmal wieder die Filmnächte in Dresden. Und spendieren Freikarten .

Anstoßen auf die Filmnächte: Radebergs Brauereichef Axel Frech und die Filmnächte-Organisatoren Matthias Pfitzner und Johannes Vittinghoff (von links). © Brauerei

Natürlich haben sie mit einem frisch gezapften Radeberger angestoßen: Kurz vorm Start der „Filmnächte am Elbufer“ schaute Radebergs Brauereichef Axel Frech in Dresden bei den letzten Aufbauarbeiten vorbei. Radeberger gehört ja bekanntlich seit Jahren zu den Hauptsponsoren der Filmnächte; ist sogar mittlerweile der langjährigste Partner des Festivals.

Und so wird Radeberger auch diesmal wieder die beliebten Radeberger Hollywood-Filmnächte mit Filmen aus der US-amerikanischen Traumfabrik präsentieren. An insgesamt sechs Abenden – Start ist am 8. Juli mit dem Film „La La Land“. Und für alle Fans schon mal zum Vormerken: Auch „Star Wars“ werden die Radeberger auf die Leinwand holen.

In den nächsten Tagen werden zudem wieder die großen Ausschankwagen vom Brauereihof in Radeberg nach Dresden rollen; denn gezapft wird am Elbufer für die Filmnächte-Besucher Pilsner aus Radeberg. „Bei besonders nachgefragten Veranstaltungen werden auch schon mal bis zu sieben Radeberger Ausschankwagen zusätzlich vor Ort gebracht, um dem zu erwartenden Ansturm auch qualitativ gerecht werden zu können“, unterstreicht Brauereichef Axel Frech. Außerdem sorgen die Radeberger auch wieder für entsprechend geschultes Personal am Zapfhahn – denn auch diesmal gibt es die professionellen Zapferschulungen, fügt Axel Frech an.

Neben den Open-Air-Kinoabenden locken natürlich auch diesmal wieder spektakuläre Konzerte an die Elbe. Sting wird beispielsweise kommenden Mittwoch die Filmnächte eröffnen; gefolgt von der Pop-Legende Pet Shop Boys. Mindestens ebenso legendär, aber natürlich längst ausverkauft, sind die vier Auftritte von Schlager-Star Roland Kaiser. Silbermond und Deichkind kommen ebenfalls nach Dresden; und das ist noch längst nicht alles in Sachen Star-Aufgebot.

Für die Radeberger SZ-Leser spendiert die Radeberger Exportbierbrauerei übrigens zum Start der Filmnächte 5x2 Filmtickets, die dann entsprechend zu einem Film nach Wahl in Dresden eingelöst werden können.

5x2 Filmtickets für die Filmnächte am Elbufer – bis Montagabend einfach eine Mail mit dem Stichwort Filmnächte-SZ an: info@radeberger.de

