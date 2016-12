Prost auf dem Christkindelmarkt Der rote Glühwein ist in jedem Jahr der Renner. Doch bei dem breiten Angebot lohnt sich etwas Experimentierfreude. Die SZ hat den Versuch gewagt.

Görlitz. Glühwein gehört in der Weihnachtszeit einfach dazu. So reiht sich auf dem Görlitzer Christkindelmarkt ein Glühweinstand an den nächsten. Zur Auswahl stehen viele Buden mit noch mehr verschiedenen Glühweinsorten und ganz unterschiedlichen Preisen. Die SZ war für einen Glühwein-Vergleich unterwegs:

Den roten Klassiker gibt es überall.

Wenn es um Glühwein geht, steht der traditionell rote Glühwein an erster Stelle. An jedem der gut zwanzig Glühweinbuden wird er angeboten. An manchen Ständen gibt es ihn nur nebenher zu der Bratwurst oder Nascherei. Doch meistens sind es reine Glühwein- und Getränkestände. Trotzdem hat jeder seine eigene Variante, ihn zu servieren. Sei es der Glühwein von Linke Fruchtsäfte aus der Oberlausitz, der Dresdner Striezel oder Flaschen direkt vom Winzer. Auch ob er aus der Flasche oder dem Zapfhahn, im Glas oder im Tonbecher mit Orangenscheibe serviert wird, verändert den Geschmack. Und mancher, wie Familie Jäschke, verfeinert den Glühwein noch. Jens Jäschke sagt: „Wir haben seit 16 Jahren eine eigene Rezeptur.“

Letztendlich ist der rote Glühwein genau das, was die Gäste wollen. Diese Erfahrung hat zumindest Klaus Goldmann am Hüttenfeuer gemacht. Er sagt: „Gerade die Älteren wollen den Klassiker.“ Aber auch der weiße Glühwein hat seine Stärken, denn je nach Sorte ist der angenehm süß.

Die Fruchtigen sind abends dran.

Mittlerweile sind es viel mehr Sorten, die auf dem Christkindelmarkt angeboten werden. Es gibt an den Buden die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Holunder, Schlehe, Birne, Apfel, Heidelbeere und sogar Quitte. Und an der Töpferei Thunig gibt es sogar aus Wien die Geschmacksrichtungen Himbeer-Brombeer oder Orange. Die unterschiedlichen Fruchtsorten schmecken alle auf ihre Art intensiv.

Jede Kostprobe hat ihre Besonderheit. Der Quittenglühwein riecht schon beim Ausschenken stark und kann im Geruch nur von Himbeere übertroffen werden. Alles mit Apfel schmeckt etwas säuerlich und die heiße Birne oder Erdbeere bringen eine starke Süße mit, die fast vergessen lässt, dass es ein Glühwein ist. Bei dem Geschmackstest ungeschlagen bleibt der Birnenglühwein am Stand „Alles in Gärung“.

Es zählt nicht nur Bio, sondern vegan.

Aber mittlerweile wird auch nicht mehr jeder Glühwein getrunken. In die Töpferei Thunig kommen auch viele Besucher, weil sie von der Qualität des Wiener Winzers überzeugt sind, sagt eine Mitarbeiterin. Andere legen viel Wert auf Bioglühwein oder wollen es ganz vegan, also nicht mit tierischer Gelatine geklärter Wein. Dafür ist der Stand von Bio am Bahnhof der beste Anlaufpunkt. Auch gegenüber bei Alles in Gärung aus der Altmark werden nur natürliche Zutaten verwendet. „Wir machen unseren Glühwein komplett selbst“, sagt Denny Cyll, der die Sorten Schlehe, Aronia und Birne anbietet. Doch zumindest bei der Verkostung wäre nun nicht aufgefallen, bei welchen Glühweinen es sich um Bioprodukte handelt. Stattdessen konnten die Glühweine durch Geschmack überzeugen.

Mischgetränke wecken die Neugier.

Glühwein gibt es fast überall. Doch wer etwas Neues sucht und die wirklichen Besonderheiten kosten möchte, muss sich die Mühe machen, jeden Stand einzeln abzugehen. Manche Getränke wurden sogar erst bei der zweiten Runde an einem abgelegenen Stand entdeckt. Da gibt es nicht nur verschiedene Fruchtglühweine. Recht häufig vertreten ist der heiße Caipirinha oder der Schneemannpunsch, bei dem der Glühwein noch eine Sahnehaube bekommt. Seltener ist die heiße Lawine, also Glühwein mit Becherovka, Met, Glühbier oder der Apfelstrudel am Stand der Bar N13. „Tagsüber geht das nicht so gut, doch abends werden die Leute wagemutiger und versuchen es“, sagt Ralf Welzel über den Apfelstrudel mit Apfelsaft, Zimt und Malibu-Cocktail. Das ist der wirkliche Geheimtipp auf dem Markt.

Es kann auch ohne Alkohol schmecken.

Wer vom Alkohol genug hat, das Los des Fahrers zog oder mit Kindern unterwegs ist, findet allerdings auch leckere Heißgetränke ohne Alkohol. Dabei muss es nicht nur heiße Schokolade oder normaler Kinderpunsch sein. Bereits den Punsch gibt es in verschiedenen Sorten, von Holunder bis zum selbst gemachten Apfel-Kirsch vom Café am Flüsterbogen. Doch besonders lecker ist der Honig-Cider am Hüttenfeuer.

Extravagante Getränke kosten mehr.

Die Preise für eine Tasse Glühwein variieren an jeder Hütte. Mit Abstand der günstigste, ganz normale Glühwein ist für 2 Euro zu bekommen. Am häufigsten werden allerdings 2,50 bis 3 Euro verlangt. Teurer ist es selten. Doch wenn sich die Preise auf 3,50 Euro steigern, handelt es sich um selbst gemachten Glühwein. Auch die Geschmacksvarianten drücken die Preise in die Höhe. Je ausgefallener, umso teurer. So ist der teuerste Glühwein die Sorte Bratapfel-Sanddorn für 4,50 Euro.

Und was wird jetzt empfohlen?

Die Auswahl ist fast zu groß, doch bietet für jeden Geschmack etwas. Wer sich doch einmal von dem roten Klassiker löst, kann noch das ein oder andere Geschmackswunder erleben. Dabei konnten im Test vor allem der weiße Birnenglühwein und der Apfelstrudel überzeugen.

