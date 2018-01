Prost 2018! OB Buchholz hat zum Neujahrsempfang der Stadt Löbau geladen. Dabei spielte auch das vergangene Jahr eine Rolle.

Darauf kann man nicht oft genug anstoßen: Der erfolgreiche Tag der Sachsen war beim Neujahrsempfang der Stadt Löbau eines der Themen. OB Buchholz gab einen Rückblick darauf – und einen Ausblick auf 2021. Dann soll in Löbau wieder groß gefeiert werden. © Matthias Weber

Er leuchtet immer noch nach – der Glanz, den der Tag der Sachsen in Löbau hinterlassen hat. Tolle Stimmung, zufriedene Gäste, ein friedliches Fest. Das ist die Bilanz des großen Festes gewesen. Der Neujahrsempfang der Großen Kreisstadt Löbau in dieser Woche in der Johanniskirche stand ganz im Zeichen des Großereignisses, Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) ließ es noch einmal Revue passieren und lobte die Mitwirkenden. So wurde den Machern aus dem Projektbüro „Tag der Sachsen“ die Ehre zuteil, sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen zu dürfen. Chef Joachim Birnbaum hat mit seinem jungen Team maßgeblich das Festwochenende organisiert und zum Gelingen beigetragen. Diese Leistung, so Dietmar Buchholz, solle auch für künftige Generationen festgehalten werden. Mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt soll auch Simone Schröder-Kalbas als Leiterin der Geschäftsstelle „Tag der Sachsen“ in Dresden geehrt werden. Mittlerweile hat sie den Posten nicht mehr inne, sondern geht einer anderen Arbeit nach. Im vorigen Jahr hat sie aber Löbau noch bei der Durchführung und Planung hervorragend unterstützt, so Buchholz. Aber auch den vielen Vereinen, Feuerwehren, Rettungsdiensten, der Polizei und weiteren Helfern sei zu danken, betonte der Oberbürgermeister. Auch Sponsoren dankte er für ihre Unterstützung, 151 000 Euro hatte die Stadt aus Sponsoring für den Tag der Sachsen eingenommen.

Der Tag der Sachsen wirke nachhaltig, so Buchholz. „Wir haben schon Rückmeldungen von Gästen bekommen, die von Löbau so begeistert waren, dass sie nach dem Tag der Sachsen unsere Stadt noch einmal besucht haben“, erzählte er. Genau das sei das Ziel der Veranstaltung gewesen: Löbau und die Oberlausitz als lebens- und liebenswerten Ort bekannter zu machen. „Diese positiven Zeichen dürfen nicht verpuffen.“ Man wolle diese Energie nutzen, um das nächste große Event in Löbau vorzubereiten. 2021 steht die 800-Jahr-Feier der Stadt an. Nicht nur in dieser Hinsicht blickte Buchholz mit den geladenen Gästen – Unternehmer, Kommunalpolitiker, Aktive aus Vereinen – in Löbaus Zukunft. Auch 2018 stünden große Aufgaben an. So hat die Stadt sich etliche Investitionen vorgenommen, die mit dem Doppel-Haushalt für die Jahre 2018 und 2019, den der Stadtrat kürzlich verabschiedet hat, nun auch beschlossen sind. Beispielsweise steht die Sanierung der Grundschule Kittlitz auf der Investitionsliste. Die Stadt hofft noch auf eine Fördermittelzusage für das Vorhaben. „Wir sind aber guter Dinge, dass es klappt“, sagte Buchholz. Wenn das geschafft ist, so der Oberbürgermeister, seien alle Schulen im Stadtgebiet auf einem modernen Stand.

Weitere Bauvorhaben stehen an: Die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Löbau soll erweitert werden, in der Ortschaft Wendisch-Paulsdorf plant die Stadt, zwei Straßen zu erneuern. Geld soll auch ins Stadtmuseum und für den Bauhof fließen. Über allem stehe das Ziel, so Dietmar Buchholz, Löbau weiter als lebenswerten Ort zu gestalten. „Wir wollen eine Stadt, in der wir uns wohlfühlen. Wir wollen, dass die Menschen in der Heimat bleiben oder zurückkehren.

