Gut zu wissen Prossener lassen spektakulären Dampfer vom Stapel Nach zwei Jahren Arbeit ist ein kolossales Modell abfahrbereit. Zur Schifferfastnacht wird es am Sonnabend erstmals präsentiert.

Die Arbeit auf dem Prossener Bauplatz ist so gut wie erledigt. Rene Uhlemann (oben) und Vereinsvorsitzender Lutz Oehme bringen noch die Wimpelkette an, dann kann es losgehen. Dieses Schiff ist der neue Stolz des Vereins. © Steffen Unger

Vereinschef Lutz Oehme ist sichtlich erleichtert. Eine Mammutaufgabe ist geschafft. Die Schiffergesellschaft Elbe Prossen wird dank vieler fleißiger Helfer zur Schifferfastnacht am Sonnabend, dem 21. Januar, wieder mit drei überdimensionalen Modellen unterwegs sein. Im vergangenen Jahr waren es nur zwei.

Seit Wochen wird auf der „Werft“ hinter dem Feuerwehrhaus gesägt, geschraubt und gepinselt. Jetzt sind ein Schlepper, ein Eisbrecher und ein Dampfer zum Stapellauf bereit. Besonders Letzterer war viel Arbeit. „Nur das Fahrwerk war noch brauchbar“, sagt Lutz Oehme. Die darauf befestigte Grundkonstruktion – auf der dann das eigentliche Schiffsmodell gebaut wurde – war aber völlig hinüber. „Das Holz war komplett verfault“, sagt der Vereinschef. Das war zwar schon vor zwei Jahren klar. Der Wiederaufbau wurde zur Schifferfastnacht 2016 aber trotzdem nicht geschafft.

Das ist dieses Jahr nun anders. Einen großen Anteil daran hat der Kapitän. In Prossen hat der aber nicht viel mit Seefahrt zu tun. Kapitän sind diejenigen, die die Aufsicht und die Verantwortung über einen Modellbau übernehmen. Das sind in diesem Jahr Heiko Heine, Karsten Hüber und für den neuen Dampfer eben Horst Pohling. „Jede Mannschaft hat wieder gut gearbeitet“, sagt Lutz Oehme. Wobei alle Augen besonders auf das Team um Pohling gerichtet waren. Welches Schiff sie nun tatsächlich maßstabsgetreu nachgebaut haben, ist für den Laien noch nicht zu erkennen. Der Schiffsname kommt erst zum Schluss an die Bordwand. Spätestens am Freitagabend wissen es aber alle Vereinsmitglieder. Die treffen sich dann um 19 Uhr am ehemaligen Gasthof Prossen zur Schiffstaufe.

Ein ganz neuer Programmpunkt der tagelangen Feierlichkeiten in Prossen. „Die einzelnen Gruppen geben sich alle viel Mühe, arbeiten aber auch sehr getrennt voneinander“, sagt Oehme. Das bezieht er nicht nur auf die drei Bootsbauerteams, sondern auf alle, die den Umzug oder die Abendveranstaltungen in der Mehrzweckhalle vorbereiten. „Die offizielle Taufe soll alle ein bisschen zusammenschweißen, wieder näher bringen“, erhofft sich Oehme, der dann zusammen mit dem Vorstand alle auf den kommenden Tag mit Umzug und Schifferball einstimmen will. Damit alle kommen, hat die Schiffergesellschaft nach der Taufe am Freitag ein Feuerwerk organisiert.

Zum Festumzug, der am Sonnabend um 12.30 Uhr im Bad Schandauer Ortsteil Prossen beginnt, werden sich allerdings einige wundern, dass der neue Dampfer gar nicht dampft. Das Original wurde nämlich einst mit Diesel betrieben. So viel wurde schon mal verraten. Den Tausenden Zuschauern, die wie jedes Jahr den Straßenrand säumen werden, wird das egal sein. Was aussieht wie ein Dampfer, darf gern auch Dampfer genannt werden.

Schifferfastnacht in Prossen: 20.1., 19 Uhr, Schiffstaufe;

21.1., ab 12.30 Uhr, Festumzug ab Dorfplatz; 21.1., 20 Uhr, Schifferball in der Mehrzweckhalle; 22.1., ab 13 Uhr, Festumzug der Kinderfastnacht; 28.1., 19 Uhr Schifferkränzchen in der Mehrzweckhalle, ab 20.30 Uhr Programm

