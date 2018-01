Prossen treibt es bunt Zur ersten Schifferfastnacht der Saison in Prossen waren Minions, Werwölfe und natürlich Schiffer zu Gast. Wer noch, das zeigt unsere Bildergalerie.

Große und kleine Schiffsmodelle gehören traditionell zum Fastnachtsumzug dazu. Doch die Teilnehmer ließen sich noch mehr einfallen, wie die Bildergalerie zeigt. © Daniel Förster

Bad Schandau. Mit viel Radau trieben die Schiffervereine am Wochenende in Prossen den Winter aus – noch bevor er richtig begonnen hat. Die erste Schifferfastnacht der Saison konnte nach Angaben der Veranstalter einen Besucherrekord verzeichnen. Beim großen Festumzug der 116-jährigen Schiffergesellschaft „Elbe“ Prossen säumten einige Hundert Schaulustige die Talstraße. Genau 276 Mitwirkende machten die Geschichte der Elbeschifffahrt lebendig und gleichzeitig Lust auf die Faschings-Saison. Sieben Delegationen mit Schiffern und Matrosen von befreundeten Schiffervereinen des Oberen Elbtals wirkten mit, außerdem Faschingsnarren vom Karnevalsverein Bad Schandau und dem Karnevalsclub Reinhardtsdorf sowie viele Musiker. Hingucker im Umzug waren natürlich die Schiffsmodelle wie der Seitenraddampfer „Kronprinzessin Cecilie“. Die Schiffer gaben in ihren Bildern dem Affen aber auch reichlich Zucker. So thematisierten sie die Regierungsbildung als „Zirkus Jamaika“ oder ließen leibhaftige „Minions“ über die Talstraße flanieren.

