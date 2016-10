„Sachsen tafeln auf“ Promis kochen sächsisch Die Leibgerichte von Tom Pauls und anderen bekannten Gesichtern sind nun in einem Kochbuch verewigt.

In der Neustädter Markthalle bereiteten Spitzenkoch Kai Kochan (l.) und Kabarettist Tom Pauls am Donnerstag gemeinsam Krautnudeln zu. © Christian Juppe

Einfach, aber auch einfach lecker. Krautnudeln sind Tom Pauls’ Leibgericht. „Ich habe kaum Zeit, das Gericht ist schnell gemacht“, sagt der Kabarettist. Das Rezept seiner Großmutter ist nun in dem Kochbuch „Sachsen tafeln auf“ verewigt.

Über 40 sächsische Rezepte wurden darin vom Dresdner SZ-Autor Peter Ufer und dem Koch Kai Kochan gesammelt, um den Sachsen ihre kulinarische Heimat wieder näherzubringen. Begleitet wurde das Projekt von zahlreichen Kochevents. Auch am Donnerstag wurde in der Neustädter Markthalle zur Bratpfanne gegriffen: Spitzenkoch Kochan stellte sich an den Herd und befolgte Pauls’ Rezept Schritt für Schritt. „Eigentlich koche ich nie streng nach Rezept“, sagt er. Zwar stehen in den heimischen Regalen ein paar Wälzer von Jamie Oliver und Co. „Aber mir dienen sie eigentlich nur als Inspiration.“ Das Gleiche möchte Kochan den Sachsen auch mit dem neuen Kochbuch geben. „Die Krautnudeln von Tom Pauls sind ein klassisches, sächsisches Rezept. Man kann es aber variieren: So macht ein Apfel das Gericht schon viel fruchtiger“, sagt der Experte. Auch Kochan hat sich mit seiner Leibspeise eingebracht.

„So richtig sächsisch ist sie aber nicht“, räumt er ein und schmunzelt. Aber in seiner Gemüsepfanne kommt das Lieblingsgewürz des Kochs zum Einsatz – afrikanischer Buschpfeffer. „Meine Schwester hat längere Zeit in Nigeria gelebt“, erklärt der Koch sein Faible. Über 70 verschiedene Chili-Sorten werden für das Gewürz gemahlen. „Ich verbrauche im Monat bestimmt ein Kilo.“ Neben Pauls und Kochan haben auch weitere Prominente wie die Schauspieler Peter Kube und Cornelia Kaupert oder der Koch Mario Pattis an der Aktion teilgenommen. Doch nicht jedes der Gesichter auf einer der knapp 80 Seiten ist bekannt. Über 400 SZ-Leser haben ihre Vorschläge eingesendet. Peter Ufer und Kai Kochan hatten die Qual der Wahl und suchten die 48 besten Rezepte heraus.

Die Hobby-Köche waren auch am Donnerstag zahlreich in der Markthalle erschienen und fachsimpelten über Pauls Krautnudeln. „Die Nudeln hätten etwas mehr Salz vertragen“, sagt eine Frau. „Das ist Geschmackssache, mir schmeckt es“, kontert ein Mann. Halt einfach, aber auch einfach lecker.

