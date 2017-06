Prominenz im Dreiseithof Erst der Landrat, dann der Bürgermeister: Das neue Gröditzer Kulturzentrum erlebt demnächst zwei große Empfänge.

Die Baugerüste am Haus 2 sind verschwunden, die Vorbereitungen laufen: Das neue Gröditzer Kultur- und Vereinszentrum Dreiseithof wird in den kommenden Tagen Schauplatz gleich zweier größerer Ereignisse: Am Sonntag, 18. Juni, findet das Sommerfest von Meißens Landrat Arndt Steinbach (CDU) statt. Bereits voriges Jahr hatte Steinbach angekündigt, mit dem jährlichen Ereignis diesmal in der Röderstadt gastieren zu wollen. In den vergangenen Jahren hatte die Veranstaltung mit mehreren Hundert geladenen Gästen unter anderem im Kloster Altzella (Nossen), Schloss Wackerbarth (Radebeul) und im Klosterhof in Riesa Station gemacht.

Am Mittwoch, 21. Juni, folgt dann der jährliche Empfang des Gröditzer Stadtoberhaupts Jochen Reinicke (parteilos) im Dreiseithof, ebenfalls mit ausgewählten Gästen. Auch in diesem Jahr werden bei der Veranstaltung wieder verdiente Gröditzer für ihr Engagement geehrt. (SZ)

