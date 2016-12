Gut zu wissen Prominentes Kuchen-Schaf in Skäßchen Nadine Brams, bekannt aus der Sendung „Die Höhle der Löwen“ besuchte ihren ehemaligen Kindergarten. Und zeigt der SZ ein neues Familienmitglied.

Nadine Brams, mit ihren Kuchenständern bekannt aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“, war am Montagvormittag zu Gast in ihrem ehemaligen Kindergarten in Skäßchen. Gemeinsam mit Michelle, Marie und anderen begeisterten Mädchen und Jungen verzierte die 31-Jährige die leckeren Bäuche der Kuchenfiguren. © Anne Hübschmann

Leon, Lydia, Kevin und Michelle sind mächtig aufgeregt. Was die Vorschulkinder aus dem Großenhainer Ortsteil Skäßchen nicht wissen können: Der Gast, der jetzt gleich zu ihnen kommen wird, ist es auch. Nadine Brams, deutschlandweit bekannt aus der Fernsehsendung „Die Höhle des Löwen“ hat an diesem Montagmorgen mächtig Herzklopfen. Auch wenn sie seit der Ausstrahlung der Sendung am 4. Oktober einem Millionenpublikum bekannt ist. Heute kehrt die gebürtige Weißigerin in ihren Kindergarten „Zwergenland“ zurück. Dort, wo die 31-Jährige einst mit ihrer Schwester im Sand spielte, ihre Mama Anke Dosen für die Tombola bemalte und sie später ihr Praktikum absolvierte, wird Nadine Brams gleich Kuchen verzieren. „Und das ist schon etwas ganz Besonderes für mich“, bekennt die sympathische Frankfurterin und verteilt Ausstechformen auf den Tischen der Kinder.

Neugierige Mädchen und Jungen, die gerade erst von ihrer Erzieherin Bianca Klemm erfahren haben, wer denn da mit ihnen rote, blaue und grüne Blumen aus essbarer Knete formen wird. Nadine Brams nämlich, die anlässlich des ersten Geburtstages ihrer nunmehr vier Jahre alten Tochter Marie jene geniale Idee hatte, mit der sie sich unlängst eben in die „Höhle der Löwen“ wagte. Eine Kuchenschale auf zwei Beinen, die Köpfe wahlweise als Schafe, Mädchen oder Jungen kreiert nebst Oberkörper, der das eigentliche Naschwerk darstellt. Bäuche, groß genug zum Verzieren mit Zucker- oder Schokoladenguss, Fondant, Schrift oder eben einschlägigen essbaren Dekorationsartikeln.

Eine geniale Idee, die der gelernten Bankkauffrau das berufliche Jahr ihres Lebens beschert hat. Nachdem sie und ihr Geschäftspartner Gregor Kessler in der Sendung einen von fünf Investoren von ihren ausgefallenen Tortenständern überzeugen konnten, ging es mit der neu gegründeten Firma „Caketales“ nur aufwärts. Innerhalb kürzester Zeit seien 70 000 der mittlerweile unter anderem bei Selcros, Karstadt und Amazon gelisteten Figuren verkauft worden. „Manchmal kann ich das alles noch gar nicht glauben! Mein Geschäftspartner und ich haben uns durch den Erfolg nicht verändert. Aber es ist doch in gewisser Weise surreal, dass uns das alles passiert“, bekennt Nadine Brams und lacht.

Leon, Lydia, Kevin und Michelle ahnen von all dem nichts. Sie haben sichtliche Freude daran, die weiß glasierten dicken Bäuche von Schaf und blond gezopftem Mädchen zu verzieren. Die 44 Zentimeter hohen Figuren, in deren Inneren ein leckerer Stracciatella- und ein Schokoladenkuchen schlummert, bekommen von den kleinen Künstlern bunte Schals, Sterne und Blümchen aufgedrückt. Mehr als eine Stunde lang müht sich die patschhändige Schar geduldig mit der Dekoration. Der Caketales-Werbeslogan „Mit viel Spaß und wenig Aufwand beeindruckende Torten zu zaubern, wird jetzt zum Kinderspiel“, hat in Skäßchen auf jeden Fall den Praxistest bestanden. So, wie die selbstverständlich patentierte Weltneuheit an sich. Wie Nadine Brams zwischen zwei Knetblumen verrät, arbeiteten sie und Gregor Kessler bereits an neuen Projekten. Ansteckarme für die Schafe werde es im nächsten Jahr ebenso geben wie ein Anleitungsbuch, Dekorationsboxen und – ein neues Tortenständer-Familienmitglied. Auf dem Handy von Nadine Brams darf die Sächsische Zeitung erstmals den Prototypen bewundern: Einen erst im März 2017 in den Handel kommenden Teddybären.

