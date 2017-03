Prominente Unterstützung für die Klosterkirche Die Nachbarstadt von Zeithain birgt einen einzigartigen Schatz – an dem aber noch einiges zu tun ist. Nun helfen Leipziger dabei.

Die Klosterkirche von Mühlberg – schick von außen, innen noch sanierungsbedürftig. © Wikimedia/Der Buckesfelder, CC BY-SA 3.0

Schon von außen wirkt das einstige Kloster Marienstern beeindruckend, wie es sich hoch über die Dächer von Mühlberg/Elbe erhebt. Vor 25 Jahren begann dort die Sanierung, unter anderem mit Geld von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Zum letzten Mal in die Schlagzeilen geriet das frühere Zisterzienserinnenkloster 2010 – als ein Tornado den Turm der Kirche zerstörte. Heute versuchen Patres des Clarentiner-Ordens, das bei der Reformation aufgelöste Kloster wieder zu beleben.

Anlässlich des Reformations-Jubiläums hat nun der Förderverein des Klosters Hilfe aus Leipzig organisiert: Der Gospelchor „Changes“ kommt am 22. April erstmals in die Nachbarstadt von Zeithain, um in der Klosterkirche ein Benefizkonzert zu geben. Er führt ein Repertoire aus Traditionals und modernen Gospels auf. Der Chor unter der Leitung von Maik Gosdzinski blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. So eröffnete er den Katholikentag in Leipzig mit einem zweistündigen Liveauftritt vor mehr als 10 000 Gästen auf dem Leipziger Markt, der im Fernsehen übertragen wurde. „Wir lieben diese Musik und singen sie mit einer Begeisterung, die sich schnell auf unser Publikum überträgt“, sagt Sängerin Therese Galetzka. Dieses Jahr war der Chor schon in der Leipziger Peterskirche und im Gewandhaus zu hören. „Auf uns warten wieder rund dreißig Konzerte“, sagt Maik Gosdzinski. „Die Klosterkirche Mühlberg ist da ein besonderes Juwel. Und wenn wir mit unserer Musik auch noch etwas Gutes für dieses tolle Gebäude tun können – umso besser.“ Damit spielt Gosdzinski darauf an, dass der Eintritt zwar frei ist, anschließend aber um eine Kollekte für die Kirche gebeten wird. Wichtiger Hinweis: Die Kirche ist nicht beheizt – warme Kleidung ist demnach ratsam. (SZ)

Konzert am 22. April um 14.30 Uhr in der Klosterkirche Mühlberg; Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

