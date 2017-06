Prominente Hilfe für Feuerwehr Britta Neuhaus, die Frau des Dynamo-Trainers, macht sich für die Nachwuchs-Suche stark. Und auch ihr Mann engagiert sich.

Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus mit seiner Frau Britta. © Robert Michael

Da staunten wohl auch die Ullersdorfer Feuerwehrleute nicht schlecht, dass ihnen ihr Brief einen so prominenten Neuzugang verschaffte. Denn die Feuerwehr hatte das Schreiben im Ortsteil verteilt, um Nachwuchs für die Ortsfeuerwehr zu finden – und überhaupt, um weitere Unterstützer zu ermuntern, sich in der Wehr zu engagieren. Auch als aktive Feuerwehrleute. Denn Jörg Mauer – der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Ullersdorf – macht deutlich, „dass wir ein echtes Personalproblem haben, das sich im Januar und Februar noch einmal extrem zugespitzt hatte“. Deshalb der in Ullersdorf verteilte Brief, „weil wir wirklich dringend etwas tun müssen“, so Jörg Mauer.

Und kurz darauf hatte bei Ullersdorfs Feuerwehrchef Volker Czernik das Telefon geklingelt – und Britta Neuhaus hatte ihre Hilfe angeboten, die Frau von Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus. Familie Neuhaus wohnt bekanntlich im Radeberger Ortsteil. „Und ich habe mich schon immer sozial engagiert“, verriet Britta Neuhaus nun der Bild-Zeitung, warum sie der Feuerwehr-Brief animierte, sich für die Wehr einzusetzen. Und so entwarf und verteilte Britta Neuhaus Werbe-Flyer und rührte auch schon im Ullersdorfer Kinderhaus und der Grundschule die Werbetrommel für die Ortsfeuerwehr. Und auch Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus unterstützt die Ullersdorfer Feuerwehr. Als er jüngst als Sachsens Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, spendierte er 500 Euro der Prämie an die Wehr. Die andere Hälfte – also ebenfalls 500 Euro – gingen an die Sportgemeinschaft Ullersdorf. Denn die Fußballer liegen dem Fußball-Trainer natürlich auch am Herzen …

Feuerwehr-Vereinschef Jörg Mauer ist jedenfalls begeistert über die prominente Unterstützung. „Wie wir uns natürlich über jeden freuen, der mitmacht und uns unterstützt – denn die Ullersdorfer Feuerwehr braucht diese Unterstützung dringend!“

