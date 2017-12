Prominente Geschenke-Überraschung Die Lebensgefährtin des neuen sächsischen Ministerpräsidenten überraschte Kleinwachaus Förderschüler beim Krippenspiel.

Annett Hoffmann, die Lebensgefährtin des neuen sächsischen Ministerpräsidenten, sorgte beim Krippenspiel der Förderschüler im Epilepsiezentrum Kleinwachau für eine weihnachtliche Überraschung. © Alexander Nuck

Liegau-Augustusbad. Natürlich, Überraschungen gehören zu Weihnachten dazu. Und eine echte Überraschung erlebten die Schüler der Förderschule des Epilepsiezentrums Kleinwachau in Liegau-Augustusbad. Denn bei ihrem weihnachtlichen Gottesdienst wurden sie von Annett Hofmann überrascht. Die Lebensgefährtin des neuen sächsischen Ministerpräsidenten hatte auch noch einige Geschenke für die Schüler dabei.

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien hatte die Förderschule einen besinnlichen Weihnachtsgottesdienst samt Krippenspiel gestaltet. Diesmal sorgte sogar ein echter Esel für Aufmerksamkeit. „Mit dem Krippenspiel haben die Schüler auch mir ein wunderbares Geschenk gemacht – es ist schön zu erleben, mit wie viel Engagement und Liebe zum Detail die Schüler den Weihnachtsgottesdienst selbstständig gestalten“, sagte Annett Hoffmann. „Ich kenne das Epilepsiezentrum Kleinwachau bereits seit vielen Jahren, und immer wieder beeindruckt mich dieser herzliche Umgang hier, dieses besonders menschliche Miteinander“, war sie begeistert.

Ein weiteres großes Weihnachtsgeschenk hatte die Förderschule schon ein paar Tage zuvor bekommen, freute sich Martin Wallmann, der Chef des Epilepsiezentrums. Mit dem einstimmigen Ja des Radeberger Stadtrats zu den Plänen für einen neuen Schulcampus an der Wachauer Straße in Liegau nämlich. Hier sollen eine neue Turnhalle und vor allem eine neue Grundschule entstehen. Beide Schulen – Grund- und Förderschule – könnten dann bestimmte Bereiche gemeinsam nutzen; wie Werkräume oder den Speiseraum. Das Ganze wäre dabei eine Art Pilotprojekt in Sachsen. Und auch dafür braucht es natürlich die Unterstützung durch den Freistaat. (SZ)

