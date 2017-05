Prominent platziert Das stille Örtchen neben der Postmeilensäule in Königstein vermiest den Touristen ein beliebtes Fotomotiv.

Das WC-Häuschen steht sehr dicht an der historischen Säule. © K.-L. Oberthür

Die historische Postmeilensäule an der Bielatalstraße in Königstein hat einen ungewöhnlichen Nachbarn bekommen. Zurzeit steht direkt daneben ein mobiles Toilettenhäuschen. Keine Frage, für die Arbeiter der Baustelle am dahinterliegenden Platz am Frosch ist dieses stille Örtchen unerlässlich. Aus touristischer Sicht ist die Wahl des Örtchens jedoch etwas befremdlich. Denn möchte ein Besucher wirklich von allen Seiten nah an die Säule herantreten, kommt er der Notdurftstelle zwangsläufig zu nah und den Toilettengängern in die Quere. (kk)

