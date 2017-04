Promillefrei an Reck und Barren Gerätturnen ohne Alkohol: Mit der Aktion verfolgen Pirnaer Sportler ein bestimmtes Ziel.

Am Wochenende finden in Pirna die Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen statt. © Symbolfoto: Marko Förster

Die Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen richtet in diesem Jahr der Verein für Sport und Gesundheit (VSG) Pirna aus. Sie finden am 29. und 30. April im Beruflichen Schulzentrum für Technik Pirna in Copitz statt. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Alkoholfrei Sport genießen“, teilt Frank Höppner vom VSG Pirna mit. Das bedeutet im Klartext: Der Verein verzichtet rund um seine Veranstaltung auf den Konsum von Alkohol. „Es gab bisher damit keine Probleme, aber wir wollen ein Zeichen setzen“, erklärt Höppner.

Somit beteiligt sich der Verein am bundesweiten Aktionsbündnis „Alkoholfrei Sport genießen“. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ruft alle Sportvereine in Deutschland dazu auf, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu werben. Mit der Beteiligung am Aktionsbündnis will sich der VSG Pirna dieser Verantwortung stellen und die Vorbildrolle der Erwachsenen für Kinder und Jugendliche im Verein betonen. „Wir wollen dazu beitragen, insbesondere die Kinder und Jugendlichen in unserem Verein vor der Gefährdung durch Alkohol zu schützen“, sagt VSG-Vereinschefin Grit Reimann.

