Promikoch startet Tour im Seenland Der langjährige Privatkoch von Gunter Sachs gastiert im Februar in der Lausitzhalle Hoyerswerda.

Leidenschaft, Inspiration & Spaß: dDas alles ist der Fernseh- und Sternekoch Christian Henze. Jetzt heißt es „Christian Henze kocht – live“, und versprochen wird nicht mehr und nicht weniger als „Eine Portion Glück!“. Denn Christian Henze geht anno 2017 wieder auf Tour, und als Auftakt-Ort hat er Hoyerswerda auserwählt! Am 23. Februar, einem Donnerstag, ist er ab 19.30 Uhr in der Lausitzhalle zu Gast.

Als Privatkoch von Gunter Sachs bekochte er jahrelang Prominente aus aller Welt und wagte im Alter von nur 25 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit – mit großem Erfolg! Mit seinem Restaurant wurde er zum seinerzeit jüngsten Sternekoch Deutschlands gekürt. Heute betreibt Christian Henze neben seiner prämierten Kochschule mit Restaurant ein erfolgreiches Medienunternehmen. Er tritt als Werbepartner namhafter Unternehmen auf, fungiert als Redner, entwickelt Produkte für Unternehmen im Food- und Non-Food-Bereich, berät gastronomische Betriebe im In- und Ausland, begeisterte (und begeistert!) das Publikum in seinen zahlreichen TV-Kochsendungen auf ARD, ZDF, MDR, BR, n-tv, Premiere, SAT1, Pro7 und Vox.

In seiner neuen, brandheißen Bühnenshow präsentiert der Fernsehkoch seine unkomplizierten Glücksrezepte. Christian Henzes Motto lautet „Enjoy your Life“, „Genieß‘ dein Leben“; es wird also an jenem Abend um vielerlei Genüsse gehen. Zuerst natürlich um die kulinarischen. Dabei räumt er knallhart mit Diätlügen auf und haut so manches Essverbot in die Pfanne. Aber zwischen Crunchy Granola Müsli, sanft geschmortem Honig-Lachs und herzhaften Fenchel-Grissini verrät der temperamentvolle Entertainer überdies so manche kuriose Anekdote aus seinem rasanten Leben und kommt auch sportlich ganz gewaltig auf Touren. Spektakuläre Bühneneffekte, außergewöhnliche Rezepte, grandiose Unterhaltung ... Begeisterung pur bei einem unvergesslichen Abend – am 23. Februar nun auch in der Lausitzhalle.

Christian Henze ist nicht nur Sternekoch, sondern betreibt auch die „Beste Kochschule Deutschlands“: Die Christian Henze Kochschule in Kempten wurde mit dem „Cooking Together Award“ ausgezeichnet. Authentische Faszination und Begeisterung für das Kochen – das sind die Grundzutaten Henzes. Wie sehr er damit bei seinem Publikum ankommt, beweist die Ehrung mit dem Starcookers Gourmet Award, mit welchem Christian Henze zum beliebtesten Sternekoch aus dem deutschsprachigen Raum gewählt wurde. Seine 25 Kochbücher sind Bestseller, und seine wöchentliche Kochsendung im MDR-Fernsehen ist längst Kult. Natürlich freut er sich auch nach seiner Kochshow auf Gespräche über den Tellerrand hinaus! (red)

