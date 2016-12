Prokop als Sigurdsson-Nachfolger bereit Christian Prokop steht - wie Dagur Sigurdsson - für attraktiven Handball und die Entwicklung junger Spieler. Nun geht das Tauziehen um ihn los. Leipzig fordert vom DHB finanziellen Ausgleich.

Christian Prokop trainiert aktuell noch den SC DHfK Leipzig. Jetzt wird er vom DHB zu noch Höherem berufen. © dpa

Die Entscheidung ist ihm sichtlich schwer gefallen. Bundestrainer-Kandidat Nummer 1, Christian Prokop, ist keiner, dem es um den nächsten Karriereschritt geht. Der 37-jährige Coach steht mit seiner akribischen Arbeit für die steile Entwicklung der Leipziger Handballer vom SC DHfK in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Dafür hat er viel Herzblut investiert. Dem Deutschen Handballbund (DHB) ist seine Kompetenz nicht entgangen, daher soll er im Sommer 2017 den erfolgreichen Bundestrainer Dagur Sigurdsson beerben.

Doch noch saßen die DHB-Verantwortlichen mit den DHfK-Machern nicht an einem Tisch. Stefan Kretzschmar, Aufsichtsratsmitglied bei den Leipzigern, sprach unlängst in der „Sportbild“ von einem „gehörigen finanziellen Mehraufwand“, sollte Leipzig Prokop „ausschließlich aus humanitären Gründen“ abgeben. Denn Prokop besitzt ein langfristigen Vertrag bis 2021 - ohne Ausstiegsklausel. „Wir haben nie gesagt, dass es einen Freifahrtschein gibt. Es muss am Ende eine gute Lösung für alle sein“, sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zudem bestätigte er, dass „es noch keinen Zeitplan gibt, weil wir noch keine Gespräche mit dem DHB geführt haben.“

Die Mannschaft reagierte nach dem Bereitschaftssignal von Prokop nach der 23:31-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt enttäuscht. „Auf der Rückfahrt wurde nicht viel geredet“, meinte Günther und betonte: „Wir sind sehr emotional mit Christian verbunden und müssen uns nun der Situation stellen. Dafür brauchen wir ein paar Tage.“

Die Parallelen von Prokop zu seinem isländischen Vorgänger liegen auf der Hand. Prokop gilt als penibler Analytiker, der seine Gegner bis ins letzte Detail beleuchtet und ein klares Konzept verfolgt. Akribie und Weitsicht brachten ihm bereits nach der ersten Saison mit dem SC DHfK im Oberhaus den Titel „Trainer des Jahres 2015/2016“ ein. Leipzig führte er trotz Mini-Etat in die vorderen Ränge.

Bereits im besten Handballalter von 22 Jahren war für ihn der Traum von der Bundesliga als Aktiver vorbei. Der Rückraumspieler zollte seinen Knorpelschäden im Knie Tribut. Das traurige Karriere-Aus als Sportler führte ihn zum Trainerjob. Die Stationen: 2003 erwarb er die Trainer A-Lizenz, nebenbei beendete er sein Lehramtsstudium und arbeitete sich unter anderem über die Vereine Eintracht Hildesheim, SC Magdeburg II und Post Schwerin stetig nach oben. Im November 2012 übernahm Prokop mit TuSEM Essen erstmals einen Erstligisten, schaffte mit dem SC DHfK 2014 den Aufstieg in die Bundesliga. In den vergangenen Monaten sollen auch Vereine wie der SC Magdeburg und die Füchse Berlin bereits um die Dienste von Prokop gebuhlt haben.

Der gebürtige Köthener ist nicht nur sportlicher Chef bei den Sachsen: Er trägt das Herz am rechten Fleck. Viele Spieler sind vor allem wegen ihm nach Leipzig gekommen. Mit Augenmaß und Kompetenz stellte er seit 2013 ein hungriges und entwicklungsfähiges Team zusammen, das mit einer Mischung aus Talent und Routine in seinem zweiten Bundesliga-Jahr auf Rang sechs für Furore sorgt.

Der Vorteil für Prokop in einem möglichen Job als Bundestrainer: Er kann mit seiner Frau und den zwei Kindern nahe seiner Heimat wohnen bleiben. Im grünen Leipzig fährt er gerne mit dem Fahrrad, lebt mit seiner Frau Sabrina sowie Sohn Luca und Tochter Anna in einem schönen Haus mit Garten. Plakate mit „Mach’s wie wir, bleib hier. Christian du bist Leipziger“ säumten im letzten Heimspiel gegen Minden die Ränge der Arena. Dem Coach trieben die Sympathiebekundungen Tränen in die Augen: „Ich bin zwar Profi, aber auch ein Herzensmensch.“ (dpa)

zur Startseite