Projekthilfe wird neu ausgerichtet Familie Exner wird die Kirchgemeinde Stolpen verlassen. Damit werden Aufgaben neu verteilt.

Die Kirchgemeinde verabschiedet das Ehepaar Exner zum Gottesdienst am 11. Februar in der Stolpener Stadtkirche. © Dirk Zschiedrich

Stolpen. Die Kirchgemeinde Stolpener Land sowie der Verein Projekt Leben Lauterbach stehen vor einer neuen Aufgabe. Der bisherige Geschäftsführer des Vereins, Cord Exner, wird Pfarrer in Harzgerode. Die Landeskirche hat ihn nach Sachsen-Anhalt abberufen. Für die Familie wie auch für die Kirchgemeinde ist die Entscheidung offenbar überraschend gekommen. In deren Folge wird man sich jetzt neu orientieren müssen. Cord Exner war unter anderem im Team Seelsorge und Diakonie wirksam. Das wöchentliche Feierabendgebet lag in seinen Händen. Außerdem hat er an vielen Stellen zum Aufbau der Gemeinde beigetragen, sagt Stolpens Pfarrer Christian Heurich. Er habe damit auch ein Modell für diesen Dienst in der Zukunft geschaffen. Die Stelle von Cord Exner war zum Teil aus Spenden finanziert. Die Kirchgemeinde wisse nun, wie sie eine solche Stelle ganz konkret einsetzen könne. Mit ihm geht auch seine Frau Uta. Sie war Kirchenvorsteherin und hat wesentlich an den Gottesdiensten mitgearbeitet. Die Kirchgemeinde verabschiedet das Ehepaar Exner zum Gottesdienst am 11. Februar, 10 Uhr, in der Stadtkirche. „Beide waren auch einfach gute Ratgeber. Wir werden sie vermissen, vor allem als Menschen. Aber es wird auch viel bleiben, was sie mitgestaltet haben“, sagt Pfarrer Heurich. Im März wird die Familie nach Harzgerode wechseln. Darüber hinaus werde überlegt, wie es mit dem Verein Projekt Leben weitergehen könne. Ziel soll es sein, solch eine Form der Arbeit eher aus- als zurückzubauen.

