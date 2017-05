Projekt zur Bürgerbeteiligung öffnete Das Projekt „Perspektive(n) Weißwasser“ hat sich am Montag Interessierten vorgestellt. Dabei wurde nicht nur geredet, sondern auch mit angepackt.

Symbolbild. © André Schulze

Die Macher des Projekts „Perspektive(n) Weißwasser“ haben am Montag beim Tag der offenen Tür über ihre Aktivitäten informiert. So betreuen, beraten und qualifizieren die Aktiven dort Arbeitslose bzw. Langzeitarbeitslose ab 27 Jahren. Das Geld für das Projekt kommt vom Europäischen Sozialfonds. Zudem will „Perspektive(n) Weißwasser“ die lokale Wirtschaft stärken und die Stadtentwicklung vorantreiben. Darüber informiert Sylvana Hallwas, Sprecherin der Stadt Weißwasser, in einer Pressemitteilung.

Das Projektbüro befindet sich in den Räumen auf der zweiten Etage des Boulevards. Im Treff am Boulevard (TAB) finden Veranstaltungen und Workshops statt, um die es sich auch beim Tag der offenen Tür drehte. Dazu gehört etwa der Bau von Pflanzenkübeln für die Stadt, das Projekt „Sportliches Walken – Gemeinsam fit“ sowie Aktionen zum diesjährigen Stadtfest. Die Mitarbeiter des Projektes luden zum Mitmachen ein und gaben Auskunft zu geplanten Aktivitäten. So konnten sich Interessierte für Angebote in den nächsten Wochen begeistern. Es fanden nicht nur Gespräche statt; die Interessierten griffen auch direkt zur Klebepistole und zum Farbpinsel und gestalteten selbst mit.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es im TAB, Rosa-Luxemburg-Straße 21. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags, jeweils 10 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr. (SZ)

Kontakt / Anmeldung: 03576265302 und 035765599683 und bei Ausbildungsgesellschaft Rodig, 0357655221, www.perspektiven-weisswasser.de, mail@perspektiven-weisswasser.de

