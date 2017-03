Projekt „Willkommen“ wird fortgesetzt Nur etwa 20 Geflüchtete leben im Moment in Leisnig und den Ortsteilen. Der Verein AJZ bleibt vorerst Ansprechpartner für sie.

Viel Spaß hatten die Besucher des Begegnungsfestes im August vergangenen Jahres beim Kicken und anderen gemeinsamen Aktivitäten. Solche Nachmittage können wiederholt werden. Das Sozialministerium fördert das Projekt „Willkommen in Leisnig“ noch bis Ende des Jahres. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Bei einem Begegnungsfest sind sich Leisniger und Geflüchtete aus verschiedenen Ländern im vergangenen Jahr näher gekommen. Nun kann es weitere solcher „Annäherungsversuche“ geben. Der Verein Alternatives Jugendzentrum Leisnig (AJZ) als Organisator hat die Fortführung des Projektes „Willkommen in Leisnig – Asyl ist ein Menschenrecht“ beantragt und nun vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz auch genehmigt bekommen. „Rückwirkend“, erklärt Projektverantwortlicher Stefan Orosz. Bis Jahresende könne demnach weitergearbeitet werden.

„Wie schon 2016 ist auch weiterführend geplant, mehrere öffentliche Begegnungsfeste zu veranstalten, bei denen sich die Leisniger und die neu hinzugekommenen Mitbürger austauschen können“, so Orosz. Er will Bildungs- und Informationsveranstaltungen organisieren, um damit Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit abzubauen. Als erste Veranstaltung 2017 kündigt er eine Buchlesung an, voraussichtlich am 26. April. Auch sieht Orosz sich und die weiteren Projektbeteiligten als Ansprechpartner für die Geflüchteten in allen sozialen Belangen. Dass die Betreuung auf diesem Gebiet ausreicht, bezweifelt er.

All das will der Trägerverein mit ehrenamtlichen Unterstützern und Kooperationspartnern wie der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Leisnig sowie dem Klosterbucher Verein „Be-greifen“ bewerkstelligen. Letzterer kümmert sich um einen Großteil der in der Gemeinde Leisnig untergebrachten Heranwachsenden und jungen Erwachsenen. Sie leben auf dem Fachwerkhof und im ehemaligen Bahnhof in Klosterbuch. Vereinsvorsitzende Elsbeth Pohl-Roux berichtete Bürgermeister Tobias Goth (CDU) erst am Montag voller Stolz, für alle ihrer Schützlinge entsprechende Ausbildungsplätze gefunden zu haben. „Ich finde das prima, wie die Integration da läuft“, sagte der Rathauschef am Dienstag, nach der aktuellen Situation der Flüchtlingsunterbringung in Leisnig befragt. Seines Wissens sind in diesem Jahr keine neuen Geflüchteten dazugekommen. Einige hätten die Stadt aber auch schon wieder verlassen.

Goth erinnert an eine Familie mit drei Jungs. Für sie hatten die Leisniger Fahrräder gespendet und auch Mobiliar, das Stefan Orosz mit anderen Helfern zusammentrug und verteilte. „Diese Familie lebt jetzt in Leipzig“, so der Bürgermeister. Er selbst hat sie dort besucht und sich davon überzeugt, dass es den Eltern und Kindern gut geht, sie ausreichend versorgt und ausgestattet sind. Ihre ehemalige Wohnung in Leisnig soll allerdings schon wieder mit einer nächsten Flüchtlingsfamilie belegt sein.

Um die Willkommenskultur für Geflüchtete und deren Integration hat sich in Leisnig wie in anderen Städten auch eine Initiative aus hauptsächlich Ehrenamtlichen unter Leitung des Bürgermeisters gekümmert. Schon vor Weihnachten gab Tobias Goth bekannt, dass die Arbeit der Gruppe zunächst solange ruht, bis es wieder Bedarf gibt, also neue Flüchtlinge in Leisnig aufgenommen und betreut werden sollen. Die Freiwilligen hatten sich mit um die Wohnungseinrichtung gekümmert, Sprachkurse organisiert und Hilfe beim Bewältigen des Alltags angeboten. Einigen Flüchtlingen hatte die Kommune sogar zeitweise Hilfsarbeiten verschafft.

