Projekt Wasserturm In der Station Junger Techniker in Weißwasser erforschten Jugendliche die Geschichte das Wahrzeichens und bauten es nach.

Silas Maschke, Emil Vogel und Cecile Krüger (von links) haben am Wasserturm mitgebaut. Der Turm ist im Original 36 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 16,70 Metern, ein Fassungsvermögen von 200 Kubikmetern und einen Speicher-Durchmesser von 12,90 Metern. All das musste im Maßstab 1:50 nachgebaut werden. © Andreas Kirschke

Aus Ton, Stahl und Holz besteht das Modell. Es zeigt den Weißwasseraner Wasserturm im Maßstab 1:50. „Wir haben Massivholz, Sperrholz, Plattenwerkstoff, Plastikrohre, Gießharz und Spachtelmasse verwendet“, erzählt Emil Vogel (19) in der Station Junger Techniker und Naturforscher Weißwasser stolz über die Arbeit. Von April bis November gehörte der Azubi zu den Teilnehmern am Projekt „Wasserturm Weißwasser“. Damit beteiligte sich die Station am Wettbewerb „Spurensuche. Geschichtsarbeit in Sachsen“. Die Sächsische Jugendstiftung rief zum zwölften Mal dazu auf. Rund 30 Projekte aus ganz Sachsen waren dabei.

Das Projekt sollte vor allem Mut machen. „Die Jugendlichen trauten sich, näher nach der Geschichte ihrer Heimat zu fragen. Sie tauschten ihre Ideen aus“, freut sich Betreuerin Sabine Gutjahr über die Ergebnisse. Verbundenheit und Stolz auf die Heimat weckte das Projekt. „Die Jugendlichen sollen sich mit der Heimat identifizieren. Sie sollen geschichtliche Zusammenhänge erkennen und zudem die Geschichte erforschen“, sagt Bernd Frommelt, Leiter der Station.

Im April startete das Projekt. Zum aktiven Kern gehörten Cecile Krüger, Vicky Faulhaber, Silas Maschke und Emil Vogel. „Zu Beginn haben wir viel den Wasserturm fotografiert“, sagt Cecile Krüger von der Dokumentationsgruppe. „Jeder hat dann eigenständig eine kleine Tafel gestaltet.“ Dabei drehte sich alles ums Thema Wasser-turm.

Seit einem halben Jahr kommt Cecile regelmäßig in die Station. Gern besucht sie hier die AG Kreativ bei Manuela Marschner. Motivation für das Projekt „Wasserturm“ gaben der Zehnjährigen, die in der Klasse 4b in der Pestalozzi-Grundschule lernt, vor allem die Eltern mit. Ein Anreiz war auch der Sächsische Jugendgeschichtstag beim Projekt. „Wann gibt es schon mal zwei Tage schulfrei?“, meint die Schülerin.

Emil kommt schon seit zwölf Jahren regelmäßig in die Station. Zuerst war er in der AG Kreativ, später wechselte er zur AG Schiffsmodellbau. Dort ist er noch heute dienstags und mittwochs regelmäßig vor Ort. Viel lernt er von den Betreuern Hartmut Noack und Waldemar Klatt. Für das Modell „Wasserturm“ entwarf Emil die digitale Konstruktion am Computer. „Ich sah es als Übung zu meiner Ausbildung an“, meint der angehende Technische Modellbauer für Gießereitechnik. Mit Fleiß, Phantasie, Akribie und Geduld konstruierte er am Computer die einzelnen Teile für das Modell. Und das maßstabsgerecht.

Als Vorlage diente ihm die Originalzeichnung der Weißwasseraner Stadtwerke von 1930. Sie ist noch gut erhalten und gut lesbar. Damals lag der Bauwert des Wasserturms bei 135 000 Reichsmark. Der Bau begann 1908. Im Frühjahr 1910 ging die Anlage in Betrieb. Sie versorgte die gesamte Einwohnerschaft mit Trinkwasser. Als die Bevölkerungszahl mehr und mehr stieg, wurde 1930 bis 1932 um den alten Wasserturm herum ein neuer Wasserturm errichtet. Sein Grundriss wies ein Zehneck auf. Im Zweiten Weltkrieg war der Turm Beobachtungsstation der Flak der Wehrmacht. Im September 1989 wurde er zum technischen Denkmal erklärt. 1995 im Frühjahr begann die Neugestaltung des Umfeldes. Neben der Suche nach der Geschichte war vor allem der Bau des Modells im Maßstab 1:50 mühsam.

Emil Vogel und Betreuer Hartmut Noack waren dafür verantwortlich. „Gerade der Modellbau ist vielfältig. Hier kommen Gießverfahren zum Einsatz, ebenso die Harzverarbeitung, die Kunststoffverarbeitung und die 3D-Technik“, sagt der 66-jährige gebürtige Bad Muskauer. Bei den Jugendgeschichtstagen im November im Sächsischen Landtag belegte das Projekt den zweiten Platz in der Kategorie „Publikumspreis“. „Das erfüllt uns mit Stolz“, fasst Bernd Frommelt zusammen.Für Emil steht fest: Durch das Projekt konnte er erworbenes Wissen gezielt anwenden und festigen. Das Projekt schulte Sorgfalt, Ausdauer, Genauigkeit.

„Ein herzlicher Dank geht an Igor Dimitrijoski von den Stadtwerken. Er hat uns sehr unterstützt. Inzwischen haben wir mit sieben Projekten am Wettbewerb Spurensuche teilgenommen. Vorstellbar wäre eines Tages eine zusammenfassende Ausstellung“, sagt Bernd Frommelt. Vorerst steht das Modell Wasserturm im „Energieklassenzimmer“ der Station Junger Techniker und Naturforscher in der Straße der Glasmacher in Weißwasser.

