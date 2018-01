Projekt Sitzecke kommt voran Monatelang hatte die Feuerwehr Riesa-Stadt Sponsoren für den Platz hinterm Gerätehaus gesucht. Mittlerweile sind erste Resultate sichtbar.

Die neue Sitzecke der Feuerwehr an der Pausitzer Straße nimmt langsam Form an. Sven Küttner (l.) und Robert Gudat haben schon einmal Platz genommen. © Sebastian Schultz

Riesa. Wer öfter die Pausitzer Straße in Riesa entlangfährt, der wird den Baufortschritt hinterm Feuerwehr-Gerätehaus kaum übersehen haben. Seit Herbst werkeln die Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Riesa-Stadt an ihrer Sitzecke. Sie soll Sichtschutz bieten und den Lärmpegel verringern, wenn nach Übungen oder Weiterbildungen hinter dem Haus noch ein wenig gefeiert wird. Mittlerweile seien rund 440 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt worden, sagt Wehrleiter Robert Gudat.

Die hölzerne Überdachung steht bereits, haben die Feuerwehrleute gepflastert. Auch die Schutzwand in Richtung der Häuser am Lutherplatz ist aufgestellt. Was die Gestaltung der Wand angeht, hatten die Kameraden Glück, sagt Feuerwehrmann Sven Küttner. Das Bildungswerk war auf den Spendenaufruf der Wehr aufmerksam geworden. „Sie haben uns dann angeboten, die Gestaltung zu übernehmen.“ Unterstützt von einem Künstler nutzen nun einige Schüler des Bildungswerks die Wandarbeiten als Maßnahme, um sich weiterzuqualifizieren.

Das erste Ergebnis lässt sich schon unter der Überdachung begutachten: eine Szene, die zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr beim Löschen eines Wiesenbrandes zeigen. Umrahmt wird das Motiv von Bruchsteinen. Die sehen auf den ersten Blick täuschend echt aus – sind aber aus Styropor gestaltet. „Von der anderen Seite schaut man auf eine Holzwand“, sagt Stadtteilwehrleiter Robert Gudat. Insgesamt vier weitere Wandbilder sind noch geplant. Darauf sollen neben einer weiteren Szene aus dem Einsatzalltag auch moderne und historische Fahrzeuge zu sehen sein. Was bisher zu sehen ist, sei auch bei den Alterskameraden gut angekommen, erzählt Robert Gudat.

Ermöglicht wurde der Sitzecken-Bau zum einen durch Gewinne aus mehreren Gewinnspielen, zum anderen durch Spenden. „Es gab sogar eine Reihe von privaten Spendern“, erzählt Sven Küttner. „Die Kameraden haben außerdem Schrott gesammelt und verkauft.“ Die Stadt unterstützte das Projekt ebenfalls – und ein größerer Spender. Wer sich dahinter verbirgt, wollen Küttner und Gudat aber nicht verraten.

Schauübungen auf dem Hof

In diesem Jahr soll die Schutzwand weiter bemalt werden, außerdem würden die Feuerwehrleute gerne noch einen weiteren Teil des Hinterhofs pflastern. Wer schon vorab einen Blick auf den Zwischenstand werfen möchte, der kann das schon in den nächsten Wochen tun: Am 20. Januar veranstalten die Kameraden wieder ihre traditionelle Weihnachtsbaumverbrennung, kombiniert mit einem Tag der offenen Tür und Schauübungen. Die Bäume können bereits im Vorfeld immer mittwochs ab 16.30 Uhr und donnerstags ab 19 Uhr abgegeben werden. „Eine richtige Einweihung für die Sitzecke wird es aber auch noch geben“, kündigt Robert Gudat an. „Wenn das hier einmal auch richtig fertig ist.“

