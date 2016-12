Projekt Oberschule kommt voran Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Plans zum Bau in Ullendorf.

„Wenn ich es mir wünschen könnte, möchte ich, dass im September 2017 die Bagger rollen“ – Bürgermeister Gerold Mann. © Claudia Hübschmann

Das Planungsbüro Schubert aus Radeberg soll einen Bebauungsplan für den Standort der Oberschule Klipphausen im Ortsteil Ullendorf aufstellen. Dafür und für den Umweltbericht sowie den integrierten Grünordnungsplan soll das Büro, das bereits den Flächennutzungsplan der Gemeinde Klipphausen erarbeitet hat, insgesamt 35 331 Euro erhalten. „Das Plangebiet umfasst gemäß Flächennutzungsplan ca. 5, 3 Hektar“, heißt es dazu in der angenommenen Beschlussvorlage.

Die neue Oberschule soll zwischen der S 177, die hier Wilsdruffer Straße heißt und dem Tonweg, das ist der Abzweig von der S 177 nach Taubenheim, liegen. Das sei bereits im 2015 verabschiedeten Flächennutzungsplan der Gemeinde Klipphausen so vorgesehen worden, erklärte Bürgermeister Gerold Mann (parteilos). Er stehe nun in Verhandlung mit den Grundstücksbesitzern – es handelt sich um Ackerflächen – , um diese für die Gemeinde zu kaufen. Der Bürgermeister geht davon aus, dass am neuen Oberschulstandort eine Bushaltestelle gebaut wird – „das haben wir an den Grundschulen ja auch“, mit einer Schleife für die Busse, so „dass die Kinder nicht über die Straße müssen“.

Die Planung des Schulgebäudes selbst, werde man wohl EU-weit ausschreiben müssen, so Gerold Mann, um den Vorschriften zu genügen. „Das ist noch viel Arbeit. Wenn ich es mir wünschen könnte, möchte ich, dass im September 2017 die Bagger rollen.“ Geklärt werden muss auch noch die Finanzierung der neuen Oberschule. Da diese seitens des zuständigen Kultusministeriums nicht bestätigt wird, ist es schwierig, dass die Gemeinde einfach einen Kredit aufnimmt. Als Bausumme sind acht Millionen Euro veranschlagt.

