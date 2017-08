Projekt „Mampferia“ vor dem Start Im September soll es losgehen. Zunächst kochen Jugendliche für Jugendliche. Der Sozialfonds bezuschusst das mit 73 000 Euro.

Als Berufsanfänger hat Sozialpädagoge Stev Buttler in den zurückliegenden Wochen vor allem eines gelernt: Bis ein Projekt starten kann, ist nicht nur viel konzeptionelle Arbeit nötig. Bereits Ende Mai hatte der Stadtrat den kommunalen Eigenanteil für „Mampferia & seed to eat“ bewilligt. Fünf Prozent, also reichlich 3 600 Euro, muss die Kommune zu diesem ESF-Projekt beisteuern. Der Europäische Sozialfonds (ESF) unterstützt in der Zeit bis 2020 die Entwicklung in benachteiligten Stadtteilen. Roßwein hat sich um Zuschüsse beworben und neben der „Mampferia“ im Jugendhaus an der Goldbornstraße auch Fördergeld für ein Bürgerhaus sowie einen Quartiersmanager bewilligt bekommen (DA berichtete).

Nach der Zustimmung der Stadträte konnte Stev Buttler allerdings noch nicht loslegen. Es mussten noch unzählige Fragen beantwortet werden. So galt es zu erklären, für wen genau die Angebote bestimmt sind. „Mit dem Klären solcher Fragen sollen Doppelförderungen vermieden werden“, so der Sozialarbeiter. Geht nun alles wie eingereicht durch, dann kann sich Stev Buttler ab nächstem Monat komplett der „Mampferia“ widmen – und den zweiten Teil vorbereiten. Dabei geht es mit „seed to eat“ darum, dass Kinder und Jugendliche selbst anbauen, was sie später verarbeiten und auf dem Teller haben. Der Sozialarbeiter spricht von einem permakulturellen Verständnis für Nachhaltigkeit, das die Kinder im Idealfall entwickeln. „Wo kommt das Essen her, wie wird es geerntet und verarbeitet?“, so Buttler zum Anliegen.

Für den Anbau von Obst und Gemüse hält er gerade nach einem Stück Erde Ausschau, auf dem das sogenannte Vertical Gardening, also das Gärtnern in die Höhe, umgesetzt werden kann. Bisher steht schon das Angebot, Flächen am Schloss Gersdorf zu nutzen. Fraglich ist aber, ob die Kinder und Jugendlichen von Frühjahr bis Herbst nach Gersdorf und zurück laufen, um zu säen, zu pflegen und zu ernten.

Zunächst startet der Sozialarbeiter mit einem Angebot, bei dem Jugendliche für Jugendliche kochen. Das soll einmal in der Woche passieren. Dabei gibt es dann auch Tipps für ein gesundes Pausenbrot. „Die Kinder sollen etwas Nahrhaftes in ihrer Brotdose finden“, sagt Stev Buttler. Weil das häufig nicht so ist, sondern eher zum Schokoriegel gegriffen wird, bekommen viele Kinder die Folgen zu spüren: Sie können sich nicht lange konzentrieren, sind lustlos, haben alsbald Mangelerscheinungen. „Das zu ändern, war einer der Beweggründe für dieses Projekt“, sagt der Sozialpädagoge.

Wenn alles Bürokratische geklärt ist, will er die Nutzer darüber informieren, was sie bei „Mampferia“ erwartet. Er hofft, irgendwie auch die Eltern zu erreichen. Denn mit deren Unterstützung dürfte es den Kindern und Jugendlichen leichter fallen, sich ausgewogen und vollwertig zu ernähren. Um dazu Hintergründe zu vermitteln, sind später für Jugendliche wie Erwachsene auch Workshops geplant. Termine gibt es aber keine, weil die brandschutztechnische Ertüchtigung der oberen Jugendhausräume noch ansteht.

