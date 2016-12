Prohlis bekommt kein Wirtschaftsgymnasium

Die Stadtverwaltung will am Schulstandort Boxberger Straße in Prohlis das Berufsschulzentrum für Wirtschaft „Franz Ludwig Gehe“ ansiedeln. Dort soll zudem ein Berufliches Gymnasium gegründet werden. Allerdings wird das keine wirtschaftliche Ausrichtung haben. In einer Bürgerversammlung räumte Dresdens Schulbürgermeister Peter Lames (SPD) kürzlich ein, dass das Kultusministerium ein Berufliches Gymnasium für Wirtschaft am Standort in Prohlis nicht genehmigen wird.

Lars Kluger ist Schulleiter des derzeit in Gorbitz ansässigen Berufsschulzentrums. Er hält nichts von der Kombination seiner Einrichtung mit einem fachfremden Beruflichen Gymnasium. Kluger geht davon aus, dass die neue Schule Fachkräfte in den Bereichen Gesundheit und Soziales ausbilden soll. „Diese sind fachlich nicht in meiner Berufsschule verwurzelt“, so Kluger. Zwei verschiedene Profile unter einem Dach seien schwierig. Bislang gebe es so eine Kombination in Sachsen nicht. (SZ/noa)

