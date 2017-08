Programmheft zum Tag der Sachsen da Auf 100 Seiten erfahren Leser für nur einen Euro alles Wissenswerte zum Fest und der Stadt Löbau.

Für den Tag der Sachsen ist nun das Programmheft mit allem Wissenswerten rund um das Ereignis erschienen. © Stadt Löbau

Löbau. Das Projektbüro Tag der Sachsen hat nun das Programmheft zum großen Fest vorgelegt. Auf 100 Seiten wird der Leser über die einzelnen Themenmeilen, Programmabläufe und Höhepunkte informiert. Dazu enthält es Beiträge über die Stadtgeschichte und Sehenswürdigkeiten Löbaus. Das Heft ist zum Preis von einem Euro in der Touristinformation Löbau und im Reisebüro Nierade erhältlich. Auf der Homepage unter www.tagdersachsen2017.de kann man sich das Programmheft kostenlos als PDF-Datei herunterladen. An den Festtagen erhält man das Heft an den Informationspunkten im Festgebiet und an den Großparkplätzen. (szo)

zur Startseite