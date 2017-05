Programmheft fürs Stadtfest ist fertig

Das Programmheft fürs diesjährige Pirnaer Stadtfest, das vom 16. bis 18. Juni stattfindet, ist fertig. Nach Auskunft der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) ist die Broschüre dann ab 30. Mai im Touristservice am Markt sowie an vielen anderen Stellen in der Stadt erhältlich. Im Internet ist das vollständige Programm schon jetzt zu finden. Nach dem baustellenbedingten Wegfall der Auto- und Familienmeile auf der Breiten Straße in diesem Jahr kommt das Stadtfest zwar mit einer Festmeile weniger, aber nicht unbedingt mit weniger Programm daher. Beispielsweise werden in diesem Jahr erstmals der Zollhof unter dem Motto „Jazz und Schmaus“ sowie der Innenhof der Stadtbibliothek vom Kultur- und Vereinshaus Hanno bespielt. (SZ/mö)

www.stadtfest.pirna.de

