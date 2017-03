Programm steht für die Oldtimerrallye Für Oldiefreunde der Region ist die Höckendorfer Rallye ein regelmäßiger Treff. Die Termine für dieses Jahr stehen jetzt fest.

Am 10. und 11. Juni tuckern die Oldtimer wieder durch die Region. © Archiv: Baldauf

Das Hotel zum Erbgericht in Höckendorf bereitet wieder seine jährliche Oldtimerrallye vor, wie Inhaber Olaf Schwalbe informierte. Am Wochenende nach Pfingsten, de, am 10. und 11. Juni, werden die Freunde alter Schnaufer sich wieder in Höckendorf treffen. Mit dazu gehört wieder ein Markentreffen von Sammlern der OD-Motorräder, der legendären Dresdner Zweiradmarke. Der Höckendorfer Thomas Beutel organisiert dies. Es ist Teil des großen Oldtimer- und Veteranentreffens am Sonnabend, dem 10. Juni.

Am Sonntag steht dann die eigentliche Rallye im Kalender. In der Früh ab 8 Uhr treffen sich die Teilnehmer, frühstücken und nehmen gemeinsam an der Fahrer-Besprechung teil. Ab 10 Uhr wird sie Reporter Gert Zimmermann auf dem Höckendorfer Marktplatz auf die Strecke schicken. Während die historischen Autos und Motorradgespanne dann durchs Osterzgebirge tuckern, spielt auf dem Höckendorfer Markt ab 11 Uhr das Blasorchester Elbflorenz. Am Nachmittag ist dann ab 14 Uhr Big-Band-Musik mit dem The New Town Swing Orchester aus Dresden zu hören. In dieser Zeit werden auch die Fahrer zurück auf dem Höckendorfer Markt erwartet, ehe um 16 Uhr die Siegerehrung beginnt.

