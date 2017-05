Programm für Stadtfest steht Am 9. und 10. Juni verwandelt sich Weißwassers Zentrum zur Partymeile. Dieses Jahr steht auch ein Jubiläum an.

Das Maskottchen des Tierpark Weißwassers, die Eule Hedwig, war auch schon auf dem Stadtfest – und fährt hier im Karussell. Einen Rummel wird‘s auch dieses Jahr geben. © Rolf Ullmann

In der kommenden Woche gehen die Flyer mit dem Programm für das Stadtfest am 9. und 10. Juni in die Briefkästen. Stadt, Stadtverein, Stadtwerke und der Verein Mobile Jugendarbeit - Orte der Soziokultur haben ein buntes Potpourri für alle Bürger zusammengestellt, so die Botschaft bei der Programmvorstellung. Gefeiert wird vom Bahnhofsvorplatz (Schaustellermarkt) über Straße des Friedens (Stadtwerke), Kirchplatz (Mitmachangebote mit Kinozelt und Klettergarten) bis zur Karl-Marx-Straße (Vereinspräsentationen). Die Hauptbühne steht auf dem Markt. Tagsüber locken verschiedene Vorführungen, abends gibt es jeweils Tanzmusik und Livebands. Darüber hinaus lädt das Glasmuseum am Freitag von 18 bis 24 Uhr zu einer Museumsnacht. Am Sonntag setzt der Tierpark die Feier mit dem traditionellen Kinderfest fort.

Hauptsponsor sind die Stadtwerke Weißwasser (SWW). Sie begehen 2017 ihr 25-jähriges Bestehen, seit 15 Jahren unter der Führung der Umweltsparte von Veolia. „Wir wollten das Jubiläum mit den Bürgern feiern und haben viele Vereine für ein wirkliches Stadtfest aktivieren können“, so Sprecher Igor Dimitrijoski. Am 1. März gab es bereits einen Empfang für Geschäftspartner und geladene Gäste. (SZ/sdt)

Das Programm ist demnächst auf den Internetseiten der Stadtwerke: www.stadtwerke-weisswasser.de, der Stadt Weißwasser: www.weisswasser.de, und bei Facebook: www.facebook.de zu finden.

