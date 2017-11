Profitieren Biobauern von hohen Butterpreisen? Der einzige Dresdner Milchbauer verkauft viel vom Brotaufstrich, doch sein Geldbeutel wird kaum voller.

Biobauer Bernhard Probst profitiert nicht vom jetzigen Butterhöchstpreis: Der Preis für Bio-Butter ist fast gleichgeblieben. Weil immer mehr Menschen deshalb zur Bio-Butter greifen, kommt es derzeit deutschlandweit zu Engpässen. © Sven Ellger

Das hat Ökobauer Bernhard Probst noch nie erlebt: Das Regal seines Biohofladens war leer. Kein Päckchen Butter befand sich mehr darin. Herkömmliche Butter kostete im September und Oktober so viel wie noch nie. Rund zwei Euro mussten Kunden dafür zahlen – und damit ähnlich viel wie für das Bioprodukt. Nicht nur die Dresdner wichen daraufhin oft auf Biobutter aus. Deutschlandweit kam es bei Lieferanten zu Engpässen.

Die Konsequenz für den Kunden liegt nahe: „Die fragen sich, wieso konventionelle Butter kaufen, wenn das hochwertigere Bioprodukt dasselbe kostet“, erzählt der Biobauer und Geschäftsführer von Vorwerk Podemus. „Wir haben in unserem Bio-Hofladen exorbitant viel Butter verkauft.“ Das müsste eigentlich eine gute Entwicklung für ihn sein. Doch Probst winkt ab, wenn es ums Geld geht. „An Butter verdient niemand“, sagt er. Diese ist generell einfach zu günstig. Damit der Verkauf sich lohnt, müsste die Butter mindestens 15 Cent mehr kosten.

Aber warum ist die herkömmliche Butter eigentlich so teuer geworden? Während der sogenannten Milchkrise in den Vorjahren mussten viele Milchbauern ihren Betrieb aufgeben. So hat sich zum Beispiel die ehemalige Agrikultur GmbH aus dem Schönfelder Hochland neu orientiert und ihre Milchkühe abgegeben. Heute werden dort unter dem neuen Firmennamen Gutsverwaltung Schönfelder Hochland GmbH Fleischrinder gezüchtet.

Auch die Politik hat dazu beigetragen, dass die Milchproduktion zurückgefahren wurde: Mehr als 600 Millionen Euro sind als Hilfen an die Milcherzeuger geflossen. An diese waren Auflagen gekoppelt, weniger Molkereiprodukte zu produzieren. In der Folge gibt es weniger Milch, aus der Butter hergestellt werden kann. Agrarökonom Markus Fahlbusch erklärt: „Die Nachfrage nach Butter ist weiterhin da, das zurückgehende Milchangebot wurde dem nicht mehr gerecht. So kam es zu deutlich steigenden Butterpreisen.“ Wichtig zu wissen ist, dass der Milchpreis grundsätzlich Schwankungen unterliegt. Mit diesen müssten Milchbauern lernen, umzugehen, rät Fahlbusch.

Dass die Bio-Butterpreise nicht genauso schnell gestiegen sind, wie die für das herkömmlich hergestellte Speisefett, liegt vor allem daran, dass der Preis für das Bioprodukt auf einem lokalen Markt bestimmt wird, weiß Fahlbusch. Dieser könnte zwar langfristig von dem der konventionellen Produkte mitgezogen werden. Kurzfristig jedoch reagiert der Biomarkt nicht. Dennoch: Auch für Bio-Landwirt Probst ist der Milchpreis im September um zwei Cent gestiegen. „Das reicht noch lange nicht für eine Kostendeckung, es tut aber weniger weh“, bilanziert er. 43 Cent erhält er derzeit für einen Liter Milch, etwa 50 Cent bräuchte er. Vor allem jetzt im Herbst sorgen die zwei Cent mehr nicht für große Unterschiede, denn Probsts Biokühe geben in den kalten Monaten weniger Milch. Die Produktion konventionell gehaltener Kühe bleibe hingegen über das gesamte Jahr hinweg gleich.

Der Milchpreis ist für die Landwirte schon lange ein Problem – für konventionelle wie für Biobauern. Viele Milcherzeuger weichen deshalb auf alternative Einnahmequellen aus. Die Agrargenossenschaft Reinhardtsdorf in der Sächsischen Schweiz versucht, die Verluste durch eine Biogasanlage abzufangen.

Das Vorwerk Podemus bietet eine Milchtankstelle an: Am Schillerplatz können Dresdner ihre Milch am sogenannten „Stadt-Euter“ selber zapfen. Dort verkauft Probst zwar noch keine Milch seiner eigenen Kühe. Diese können Interessenten aber als Rohmilch für 80 Cent pro Liter auf dem Hof im Dresdner Westen erwerben. Und tun damit auch Probst etwas Gutes, denn dieser Betrag deckt seine Kosten.

