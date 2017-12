Profitable Parkgebühr am Schillerplatz

Parken am Schillerplatz © Rene Meinig

Im Osten Dresdens nimmt die Stadt stattliche Parkgebühren ein. Nach den Zahlen bis Mitte Dezember wurden 2017 bislang an den Parkscheinautomaten am Schillerplatz rund 24 707 Euro eingenommen. 2016 waren es rund 20 000 Euro. Auf der anderen Elbseite ist die Summe fast dreimal so hoch. Am Körnerplatz gibt es keine gebührenpflichtigen Plätze, dafür aber an der Fidelio-F.-Finke-Straße in Loschwitz und dem angrenzenden Parkplatz. Dort kassierte die Stadt 44 200 Euro im Jahr für das Abstellen der Autos. 2016 waren es rund 65 000 Euro, so die Stadt.

Einer der Spitzenreiter bei den Gebühren in der Stadt ist der Pirnaische Platz. Hier nahm die Stadt bis Ende September schon 252 734 Euro ein, 2016 waren es 346 071 Euro. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Ähnlich viel kam auf der Königstraße zusammen. Hier waren es schon 238 316 Euro, 2016 immerhin 339 556 Euro. Auch in der Neustadt kostet Parken viel Geld. Der Martin-Luther-Platz brachte 27 600 Euro in die Kasse. (SZ/jv)

