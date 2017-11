American Football Profi-Trainer im Elbland unterwegs

Der Nachwuchs der Radebeuler Footballmannschaft kam am Dienstag und Mittwoch in den Genuss von US-amerikanischem Footballflair. Nach 2016 kamen die Trainer der texanischen Quarterback Ranch im Rahmen ihrer Deutschlandtour für ein paar Tage nach Radebeul. Gemeinsam mit den Trainern besuchten die Foxes verschiedenen Schulen, um ihren Sport vorzustellen und ein paar Grundlagen zu vermitteln. Die typisch amerikanisch offene Art kam bei Lehrern wie auch Schülern sehr gut an, alle hatten viel Spaß.

Erfolgreich konnten die Foxes damit einen Köder auswerfen, zum abendlichen Training fanden sich viele neue Gesichter ein, die einmal neugierig geworden, mehr über den Ablauf eines Footballtrainings wissen wollten.

Die Jugendtrainer der Foxes freuten sich über überdurchschnittliche Trainingsbeteiligung, keiner wollte diese Einheiten verpassen, und alle, einschließlich der Trainer, konnten viel Neues lernen, falsche Gewohnheiten abstellen und mit neuem Schwung und ganz viel Motivation dem nun beginnenden Wintertraining entgegenblicken.

Die Foxes haben sich mit ihren programmatischen Konzepten das Training immer wieder durch professionelle Coachingeinheiten zu ergänzen, bundesweit einen sehr guten Ruf erarbeitet. Mehrmals im Jahr kommen Spieler und Trainer aus ganz Deutschland nach Radebeul, um an diesen Einheiten teilnehmen zu können.

Dem Verein ist es wichtig, dass den eigenen Mitglieder vor allem im Jugendbereich diese Maßnahmen kostenlos angeboten werden können. „Das ist ein deutschlandweit einzigartiger Mehrwert, das macht in dieser Form und Häufigkeit kein anderen Verein.“ so Vereinschef Michael Unger. (kn)

